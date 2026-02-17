Australia, Francja, Hiszpania, Słowenia, Austria czy Grecja to tylko niektóre z państw, które wprowadziły lub planują wprowadzić ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych dla nieletnich. W Polsce do końca lutego ma zostać przedstawiony projekt posłów KO regulujący tę kwestię.

Według badania CBOS dla "Dziennika Gazety Prawnej" pomysł cieszy się przytłaczającym poparciem społecznym. Za różnymi formami ograniczenia dostępu do social mediów nieletnim opowiada się 90,7 proc. ankietowanych.

Ponad 90 proc. Polaków popiera ograniczenia nieletnim dostępu do social mediów

Najsurowszą formę, zakładającą bezwarunkowy zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby niepełnoletnie popiera 11,1 proc. osób.

Największą liczbę zwolenników ma wariant, w którym zakazem mają zostać objęte osoby poniżej 15 roku życia. Opowiedziało się za nim 35,5 proc. badanych. Według informacji przekazanych przez szefową MEN Barbarę Nowacką polska ustawa ma być wzorowana na australijskiej, która cezurę ustanowiła na 16. roku życia. Można więc oczekiwać, że poselski projekt będzie zbliżony do woli największej grupy ankietowanych.

Za nieco bardziej liberalną formą ograniczenia, dopuszczającą dostęp niezależnie od wieku, ale wyłącznie za zgodą rodziców, opowiada się 23 proc. badanych. Nieco ponad 1/5 uważa, że cezura wieku powinna zostać ustalona na 12. roku życia.

Młodzi dorośli najczęściej niechętni ograniczeniom, ale to zdecydowana mniejszość

Tylko 5,2 proc. badanych uważa, że w Polsce nie należy wprowadzać żadnych ograniczeń w dostępie do mediów społecznościowych, a kolejne 4 proc. nie ma w tej sprawie żadnej opinii.

"DGP" zwraca uwagę, że poparcie dla ograniczeń zmienia się proporcjonalnie do wieku - im młodszy wiek ankietowanych, tym mniejsze jest poparcie dla wprowadzania ograniczeń. Jednak nawet w grupie wiekowej 18-24 lat poparcie dla braku jakichkolwiek ograniczeń jest relatywnie małe i wynosi 16,7 proc.

Badanie CBOS dla DGP, zrealizowane 9-11 lutego metodą CATI na kwotowej, ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej osób powyżej 18. roku życia (1000 wywiadów).

