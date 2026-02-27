Zachowanie 16-latka przeraziło rówieśników. Wezwano policję
16-latek z Warszawy, który groził śmiercią swojej byłej dziewczynie i rówieśnikom, został zatrzymany przez stołeczną policję. Funkcjonariusze zabezpieczyli jego komputer i telefon. Według nieoficjalnych doniesień, nastolatek sprawował już w przeszłości problemy wychowawcze i dydaktyczne, przez co miał nadzór kuratora.
Jak dowiedziała się dziennikarka Polsat News Beata Glinkowska, 16-latek mieszkający w Warszawie miał wielokrotnie grozić rówieśnikom. Na tym jednak nie zaprzestał.
"Dodatkowo z przeprowadzonych czynności wynika, że chłopiec pochwalał aktywnych strzelców oraz zapowiadał zabójstwo uczniów i swojej byłej dziewczyny" - czytamy w piątkowym oświadczeniu policji.
Jego zachowanie na spotkaniach towarzyskich było określane przez znajomych jako podejrzane, był skryty i wyrażał uznanie i zrozumienie dla "aktywnych strzelców".
Warszawa. Nastolatek groził rówieśnikom. W przeszłości miał mieć dozór kuratora
Zaniepokojeni uczniowie przekazali te informacje nauczycielom i opisali zachowanie byłego ucznia swojej szkoły. Pedagodzy zgłosili sprawę policji. "Szybka analiza sytuacji przeprowadzona przez policjantów wykazała, że zagrożenie jest bardzo poważne i realne" - napisali mundurowi w komunikacie.
Policjanci z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii śródmiejskiej komendy zatrzymali 16-latka w jego domu, zabezpieczyli jego komputer i telefon. W toku postępowania Sąd Rejonowy w Legionowie wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu chłopca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
Jak dowiedziała się reporterka Polsat News Beata Glinkowska, nastolatek w przeszłości miał już sprawiać problemy wychowawcze i dydaktyczne, przez co miał dozór kuratora.
Policja zaapelowała do rodziców i opiekunów o uważne obserwowanie zachowań swoich dzieci, szczególnie w przestrzeni internetowej oraz stanowcze i odpowiedzialne reagowanie na niepokojące sygnały. "W przypadku problemów warto skorzystać ze wsparcia i pomocy odpowiednich podmiotów" - napisali policjanci.
