Zachowanie 16-latka przeraziło rówieśników. Wezwano policję

Jak dowiedziała się dziennikarka Polsat News Beata Glinkowska, 16-latek mieszkający w Warszawie miał wielokrotnie grozić rówieśnikom. Na tym jednak nie zaprzestał.

"Dodatkowo z przeprowadzonych czynności wynika, że chłopiec pochwalał aktywnych strzelców oraz zapowiadał zabójstwo uczniów i swojej byłej dziewczyny" - czytamy w piątkowym oświadczeniu policji.

Jego zachowanie na spotkaniach towarzyskich było określane przez znajomych jako podejrzane, był skryty i wyrażał uznanie i zrozumienie dla "aktywnych strzelców".

Warszawa. Nastolatek groził rówieśnikom. W przeszłości miał mieć dozór kuratora

Zaniepokojeni uczniowie przekazali te informacje nauczycielom i opisali zachowanie byłego ucznia swojej szkoły. Pedagodzy zgłosili sprawę policji. "Szybka analiza sytuacji przeprowadzona przez policjantów wykazała, że zagrożenie jest bardzo poważne i realne" - napisali mundurowi w komunikacie.



Policjanci z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii śródmiejskiej komendy zatrzymali 16-latka w jego domu, zabezpieczyli jego komputer i telefon. W toku postępowania Sąd Rejonowy w Legionowie wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu chłopca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Jak dowiedziała się reporterka Polsat News Beata Glinkowska, nastolatek w przeszłości miał już sprawiać problemy wychowawcze i dydaktyczne, przez co miał dozór kuratora.

Policja zaapelowała do rodziców i opiekunów o uważne obserwowanie zachowań swoich dzieci, szczególnie w przestrzeni internetowej oraz stanowcze i odpowiedzialne reagowanie na niepokojące sygnały. "W przypadku problemów warto skorzystać ze wsparcia i pomocy odpowiednich podmiotów" - napisali policjanci.

