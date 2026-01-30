Groził ministrowi w internecie. W jego mieszkaniu znaleziono nielegalną broń

Jak poinformowała prok. Karolina Stocka-Mycek z wrocławskiej Prokuratury, 50-letni mężczyzna został zatrzymany we Wrocławiu. W akcji brali udział funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Krzysztof K. podejrzany jest o popełnienie trzech przestępstw. Mężczyzna w połowie stycznia miał grozić ministrowi cyfryzacji Krzysztofowi Gawkowskiemu śmiercią. Prokuratura podała, iż 50-latek napisał pod jednym z wpisów, że "spali go żywcem".

Komentarz można było przeczytać pod postem, który dotyczył uznawania małżeństw jednej płci. Gawkowski we wpisie stwierdził, iż jest "to prawo, które musimy i chcemy stosować".

50-latek groził ministrowi. W jego mieszkaniu znaleziono nielegalną broń

Prokurator zarzucił mężczyźnie także nielegalne posiadanie broni palnej, amunicji oraz koktajli Mołotowa, które zostały znalezione w jego mieszkaniu podczas zatrzymania. Podejrzany jest także o wytwarzanie materiałów wybuchowych o cechach czarnego prochu.

Prok. Stocka-Mycek przekazała, że mężczyzna nie przyznał się do winy. Co więcej, stwierdził, że jego celem nie było wystraszenie ministra cyfryzacji. 50-latek stwierdził także, że nie wiedział o konieczności posiadania pozwolenia na broń i amunicję, a proch wytwarzał dla zabawy.

Decyzją sądu 50-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

bp / PAP / polsatnews.pl