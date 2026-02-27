Tramwaj wykoleił się w piątkowe popołudnie na ulicy Vittorio Veneto. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 40 zostało rannych - podał Reuters.

Na miejscu pracują służby ratunkowe. Rozstawiony został namiot, w którym pomoc otrzymują ranni. Według informacji "L'Espresso" jedna osoba pozostaje uwięziona pod tramwajem.

ZOBACZ: Zbrodnia w Kadłubie. 17-latek z zarzutami, grozi mu 30 lat więzienia

Tragedia w Mediolanie. Tramwaj uderzył w budynek, dziesiątki osób rannych

Dziennik "Corriere della Sera" podał, że tramwaj nr 19 po dotarciu do skrzyżowania z Via Lazzaretto z dużą prędkością skręcił w lewo, zamiast rozkładowo jechać prosto.

"Myślałem, że to trzęsienie ziemi. Siedziałem i wylądowałem na ziemi razem z innymi pasażerami. To było straszne" - powiedział agencji Ansa jeden z pasażerów tramwaju.

ZOBACZ: "Ryzyko eskalacji jest wysokie". MSZ wzywa Polaków do opuszczenia trzech krajów

"W oczekiwaniu na wyjaśnienie, jak mogło dojść do tak poważnego incydentu (...), chciałbym podziękować zespołowi reagowania kryzysowego, który natychmiast zareagował, udzielając pomocy wszystkim mieszkańcom biorącym udział w wypadku" - powiedział Guido Bertolaso z rady regionalnej Lombardii.

Według ustaleń "L'Espresso" maszyna była nowa. To szwajcarski dwukierunkowy Tramlink, który wszedł do użytku w Mediolanie na początku lutego.

Wykolejenie tramwaju w Mediolanie. Pojazd uderzył w budynek

Według ustaleń "L'Espresso" wśród rannych jest przynajmniej jedna osoba w stanie krytycznym.

"Na miejscu zdarzenia przybyli burmistrz Mediolanu Giuseppe Sala i prokurator Marcello Viola, który w najbliższych godzinach rozpocznie dochodzenie w celu ustalenia przyczyn wypadku" - podał "L'Espresso". Śledczy będą badać wypadek pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci i nieumyślnego spowodowania obrażeń.

Serwis Vond podał, że tramwaj po wykolejeniu potrącił pieszych. Kilka osób miało zostać uwięzionych pod pojazdem.

Spółka Azienda Trasporti Milanesi, operator mediolańskiego transportu publicznego, poinformowała, że w związku z wypadkiem wiele tramwajów zostanie przekierowanych na trasy objazdowe.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni