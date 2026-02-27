"Ryzyko eskalacji jest wysokie". MSZ wzywa Polaków do opuszczenia trzech krajów
Sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie jest niestabilna. Ryzyko eskalacji jest wysokie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego może zostać zamknięta - podało w komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W związku z tym powrót samolotem może być mocno utrudniony albo niemożliwy. Dyplomacja apeluje o opuszczenie Iranu, Izraela i Libanu.
MSZ opublikowało komunikaty z apelem o natychmiastowe opuszczenie Iranu, Izraela i Libanu.
Bliski Wschód. Komunikat MSZ do Polaków w Izraelu, Iranie i Libanie
"Sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie jest niestabilna. Ryzyko eskalacji jest wysokie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego może zostać zamknięta. Powrót drogą lotniczą może być niemożliwy lub znacząco utrudniony" - przekazano w komunikacie.
"Jeżeli przebywasz na Bliskim Wschodzie zabezpiecz środki finansowe, zawsze miej przy sobie paszport, naładowany telefon i podstawowe leki" - dodano.
ZOBACZ: Trump zaatakuje Iran? "Nie istnieje żadna podstawa w prawie międzynarodowym"
Resort apeluje też, aby rejestrować się w systemie Odyseusz.
Napięcia na linii Iran - USA. Fiasko rozmów w Genewie
Na Bliskim Wschodzie rośnie napięcie związane z programem nuklearnym Iranu. Ostatnia runda rozmów między delegacjami Iranu i USA w Genewie zakończyła się w czwartek bez przełomu.
Irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi powiedział po negocjacjach, że aby osiągnąć porozumienie, USA będą musiały wycofać się ze swoich "wygórowanych żądań".
Teheran odrzucił najważniejsze propozycje Waszyngtonu, w tym transfer wzbogaconego uranu za granicę, wstrzymanie wzbogacania i likwidację niektórych obiektów jądrowych – podał dziennik "Wall Street Journal", powołując się na dobrze poinformowane źródła.
ZOBACZ: "Głębokie zaniepokojenie". Ambasador Iranu wezwany do MSZ
Tymczasem USA wzmacniają swoją obecność wojskową na Bliskim Wschodzie. Krótko po rozmowach w Genewie szef amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM) admirał Brad Cooper poinformował prezydenta USA Donalda Trumpa o potencjalnych opcjach militarnych: od ograniczonych ataków na instalacje nuklearne i rakietowe Iranu po szersze operacje z udziałem Izraela, niosące ze sobą ryzyko eskalacji i zmiany reżimu w Teheranie.
Urzędnicy Białego Domu podkreślili, że nie zapadły jeszcze żadne decyzje - podkreślił emigracyjny portal Iran International.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej