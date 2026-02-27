Wielkie zmiany przepisach. Dotyczą najmłodszych kierowców
We wtorek 3 marca wchodzą w życie przepisy, które zmienią Kodeks ruchu drogowego. Zmiany przede wszystkim dotyczą najmłodszych kierowców. Zaktualizowane zostaną także kryteria odebrania prawa jazdy za przekroczenie prędkości.
Zmiany w przepisach ruchu drogowego pozwolą przede wszystkim na jazdę samochodem kierowcom niepełnoletnim. Za kółkiem usiądą już 17-latkowie, jednak przepisy, które będą ich obowiązywały będą bardziej surowe.
Młodzi kierowcy przede wszystkim będą mogli prowadzić samochód tylko na terenie Polski. Niepełnoletni kierowca nie będzie mógł też prowadzić samochodu w celach zarobkowych - praca jako dostawca, kurier lub taksówkarz jest zabroniona.
Co więcej, 17-latkowie za kółkiem muszą być zupełnie trzeźwi. Nie obowiązuje ich limit dla pełnoletnich kierowców 0,1 promila w wydychanym powietrzu oraz 0,2 promila we krwi.
Nad jazdą nieletniego kierowcy ma obowiązek czuwać opiekun, który także:
- musi być trzeźwy;
- musi mieć ukończone 25 lat;
- musi posiadać prawo jazdy od minimum pięciu lat.
Zmiany w przepisach. Co czeka kierowców od 3 marca?
Wszystkich nowych kierowców będzie natomiast obowiązywał okres próbny. Dla 17-latków wynosi on trzy lata, natomiast dla kierowców pełnoletnich - dwa lata. W trakcie tego okresu kierowca będzie miał obowiązek wykonać "test jazdy w trudnych warunkach", który przygotuje ich do m.in.: jazdy w śniegu czy ulewnym deszczu.
W okresie próbnym o połowę zmniejszy się także limit punktów karnych, po których odbierane jest prawo jazdy - z 24 na 12.
Teraz kierowcy stracą prawo jazdy za to samo przekroczenie prędkości na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza terenem zabudowanym.
Zmiany wchodzą w życie od wtorku, 3 marca.
