Wielkie zmiany przepisach. Dotyczą najmłodszych kierowców

Zmiany w przepisach ruchu drogowego pozwolą przede wszystkim na jazdę samochodem kierowcom niepełnoletnim. Za kółkiem usiądą już 17-latkowie, jednak przepisy, które będą ich obowiązywały będą bardziej surowe.

Młodzi kierowcy przede wszystkim będą mogli prowadzić samochód tylko na terenie Polski. Niepełnoletni kierowca nie będzie mógł też prowadzić samochodu w celach zarobkowych - praca jako dostawca, kurier lub taksówkarz jest zabroniona.

Co więcej, 17-latkowie za kółkiem muszą być zupełnie trzeźwi. Nie obowiązuje ich limit dla pełnoletnich kierowców 0,1 promila w wydychanym powietrzu oraz 0,2 promila we krwi.

Nad jazdą nieletniego kierowcy ma obowiązek czuwać opiekun, który także:

musi być trzeźwy;

musi mieć ukończone 25 lat;

musi posiadać prawo jazdy od minimum pięciu lat.

Zmiany w przepisach. Co czeka kierowców od 3 marca?

Wszystkich nowych kierowców będzie natomiast obowiązywał okres próbny. Dla 17-latków wynosi on trzy lata, natomiast dla kierowców pełnoletnich - dwa lata. W trakcie tego okresu kierowca będzie miał obowiązek wykonać "test jazdy w trudnych warunkach", który przygotuje ich do m.in.: jazdy w śniegu czy ulewnym deszczu.

W okresie próbnym o połowę zmniejszy się także limit punktów karnych, po których odbierane jest prawo jazdy - z 24 na 12.

Wśród nowych przepisów pojawi się także zmiana dotycząca utraty prawa jazdy za przekroczenie prędkości. Dotychczas, według przepisów wdrożonych w 2015 roku, utrata prawa jazdy była konsekwencją przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h.

Teraz kierowcy stracą prawo jazdy za to samo przekroczenie prędkości na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza terenem zabudowanym.

Zmiany wchodzą w życie od wtorku, 3 marca.

