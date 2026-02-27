Wielkie zmiany przepisach. Dotyczą najmłodszych kierowców

We wtorek 3 marca wchodzą w życie przepisy, które zmienią Kodeks ruchu drogowego. Zmiany przede wszystkim dotyczą najmłodszych kierowców. Zaktualizowane zostaną także kryteria odebrania prawa jazdy za przekroczenie prędkości.

Rząd samochodów jadących w korku drogowym na wielopasmowej drodze.
Polsat News
Nowe przepisy ruchu drogowego od 3 marca zmieniają zasady dla kierowców; zdj. ilustracyjne

Zmiany w przepisach ruchu drogowego pozwolą przede wszystkim na jazdę samochodem kierowcom niepełnoletnim. Za kółkiem usiądą już 17-latkowie, jednak przepisy, które będą ich obowiązywały będą bardziej surowe.

 

Młodzi kierowcy przede wszystkim będą mogli prowadzić samochód tylko na terenie Polski. Niepełnoletni kierowca nie będzie mógł też prowadzić samochodu w celach zarobkowych - praca jako dostawca, kurier lub taksówkarz jest zabroniona.

 

ZOBACZ: Nowe prawo już od marca. Ważne zmiany dla "młodych" kierowców

 

Co więcej, 17-latkowie za kółkiem muszą być zupełnie trzeźwi. Nie obowiązuje ich limit dla pełnoletnich kierowców 0,1 promila w wydychanym powietrzu oraz 0,2 promila we krwi.

 

Nad jazdą nieletniego kierowcy ma obowiązek czuwać opiekun, który także:

  • musi być trzeźwy;
  • musi mieć ukończone 25 lat;
  • musi posiadać prawo jazdy od minimum pięciu lat.

Zmiany w przepisach. Co czeka kierowców od 3 marca?

Wszystkich nowych kierowców będzie natomiast obowiązywał okres próbny. Dla 17-latków wynosi on trzy lata, natomiast dla kierowców pełnoletnich - dwa lata. W trakcie tego okresu kierowca będzie miał obowiązek wykonać "test jazdy w trudnych warunkach", który przygotuje ich do m.in.: jazdy w śniegu czy ulewnym deszczu.

 

W okresie próbnym o połowę zmniejszy się także limit punktów karnych, po których odbierane jest prawo jazdy - z 24 na 12.

 

WIDEO: Ważne zmiany dla kierowców

Wśród nowych przepisów pojawi się także zmiana dotycząca utraty prawa jazdy za przekroczenie prędkości. Dotychczas, według przepisów wdrożonych w 2015 roku, utrata prawa jazdy była konsekwencją przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h.

 

Teraz kierowcy stracą prawo jazdy za to samo przekroczenie prędkości na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza terenem zabudowanym.

 

Zmiany wchodzą w życie od wtorku, 3 marca.

 

17-LATKOWIEKIEROWCYMANDATYMŁODZI KIEROWCYOKRES PRÓBNYPOLSKAPRAWO JAZDYPRZEPISY DROGOWEPUNKTY KARNE

