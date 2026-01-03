Nowe prawo już od marca. Ważne zmiany dla "młodych" kierowców

Autorzy nowych przepisów powołują się na dane Komendy Głównej Policji, z których wynika, że posiadacze prawa jazdy w wieku 18-24 mają najwyższy wskaźnik wypadków (11,79) na 10 tys. populacji. W efekcie zdecydowano się na rozwiązania, mające rozwinąć w tej grupie "poczucie odpowiedzialności za kierownicą" oraz uświadomić skalę niebezpieczeństw wynikających z brawury na drodze.

12 punktów karnych i kurs. Zmiany w prawie ważne dla młodych kierowców

Nowością dla świeżo upieczonych użytkowników aut jest wprowadzenie okresu próbnego. Potrwa on trzy lata lub do ukończenia 20. roku życia. Wiąże się to z surowszymi regulacjami. Jeśli kierowca w tym czasie przekroczy 12 punktów, będzie musiał odbyć praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Zajęcia będą miały charakter praktyczny (przewidziany czas szkolenia to jedna godzina).

Pojawiły się też restrykcyjne standardy, jeśli chodzi o jazdę po alkoholu. Aktualnie dopuszczalna granica to 0,2 promila we krwi lub 0,1 mg/l w wydychanym powietrzu. Normy te zostają dla doświadczonych kierujących.

Dla tych, którzy się wdrażają i są objęci czasem próbnym, obowiązują limity 0,0 promila i 0,0 mg/l. Ponadto, jeśli taki kierowca popełni dwa wykroczenia, jego okres próbny zostanie przedłużony o dwa lata.

"Prawko" dla 17-latków. Ale nie bezwarunkowo

Co ciekawe, przy tym wszystkim jedna ze zmian daje szanse na wyrobienie prawa jazdy kat. B osobom niepełnoletnim. Taką możliwość otrzymają 17-latkowie. Przewidziano jednak określone warunki.

Ich prawo jazdy ważne będzie jedynie w Polsce. Na trasę wyruszyć będą mogli tylko w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Musi to być osoba co najmniej 25-letnia, posiadająca uprawnienia od co najmniej pięciu lat, a także niemająca w ciągu ostatnich pięciu lat przypadków jazdy po alkoholu lub narkotykach albo zakazu prowadzenia pojazdów.

Zdaniem ustawodawcy, wszystkie te restrykcje pomyślnie wpłyną na kształtowanie odpowiednich postaw najmłodszych użytkowników aut. Nowe regulacje wejdą w życie 3 marca 2026 r.

