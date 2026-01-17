Minister rolnictwa reaguje na podpisanie umowy UE-Mercosur. "To nie koniec walki"

Unia Europejska i państwa Mercosur zawarły w sobotę po południu w stolicy Paragwaju Asuncion porozumienie handlowe. Podpis pod umową złożył unijny komisarz ds. handlu Marosz Szefczovicz.

Finalizowaniu prac nad porozumieniem handlowym towarzyszyły protesty rolników w całej Europie, w tym w Polsce. Obawiają się oni zalania unijnego rynku tańszą żywnością z Mercosuru, zwłaszcza mięsem. Przeciwko umowie głosowały: Polska, Francja, Austria, Irlandia i Węgry.

Umowa UE-Mercosur. Minister rolnictwa reaguje: To nie koniec walki

"Mimo błędów poprzedników, którzy zgodzili się na umowę UE-Mercosur, my się nie poddajemy. To nie koniec walki" - napisał w sobotę w mediach społecznościowych minister rolnictwa Stefan Krajewski.

Polityk przypomniał, że w przyszłym tygodniu ma odbyć się głosowanie w Parlamencie Europejskim nad złożoną przez grupę europosłów z Polski skargą na umowę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

"Liczę na jedność wszystkich polskich europosłów. Mamy gotowe scenariusze prawne (TSUE) i służby w pełnej gotowości do kontroli" - podkreślił minister rolnictwa. Dodał, że polski rząd "zrobi wszystko, by ochronić polskich rolników".

Zaapelował też do opozycji i - jak to określił - niektórych "związków". "Przestańcie przeszkadzać. Odłóżcie na bok zasadę »im gorzej, tym lepiej«. Dziś ważniejsza jest polska wieś niż Wasze słupki sondażowe i prywatne interesy. Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska" - stwierdził.

Umowa z Mercosur podpisana. Von der Leyen zapewniła o zabezpieczeniach

Wcześniej w sobotę w stolicy Paragwaju Asuncion Unia Europejska, reprezentowana przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costę i komisarza ds. handlu Marosza Szefczovicza oficjalnie podpisała umowę handlową z Mercosurem. Porozumienie to ma ułatwić przepływ produktów przemysłowych i rolnych między UE a blokiem państw Ameryki Południowej.

Ursula von der Leyen podkreśliła przy tej okazji, że umowa tworzy największą strefę wolnego handlu na świecie i rynek wart prawie 20 proc. światowego PKB, oznacza też m.in. więcej możliwości biznesowych, zniesienie ceł o wartości miliardów euro i otwarcie rynków zamówień publicznych.

Zapewniła jednocześnie, że umowa zawiera "solidne zabezpieczenia mające na celu ochronę waszych źródeł utrzymania i naszych wrażliwych sektorów rolniczych".

