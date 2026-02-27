"Przyjazne przejęcie". Nowy pomysł Trumpa na przyszłość Kuby

Donald Trump został zapytany o stosunek do komunistycznej Kuby. Kilka dni temu u wybrzeży wyspy doszło do strzelaniny, w wyniku której miał zginąć m.in. obywatel USA.

- Nie mają pieniędzy, nie mają teraz niczego. Mają poważne kłopoty i rozmawiają z nami, może dojdzie do przyjaznego przejęcia Kuby - powiedział dziennikarzom prezydent USA, cytowany przez agencję Reutera. Przywódca nie zdradził szczegółów jak owe przejęcie miałoby wyglądać w praktyce.

Strzelanina u wybrzeży Kuby. Są ofiary

Do incydentu u wybrzeży Kuby doszło w środę po południu polskiego czasu.

Kubańska straż graniczna miała wykryć zarejestrowaną na Florydzie łódź motorową naruszającą wody terytorialne, z której następnie padły strzały.

Ministerstwo twierdzi, że kiedy statek straży przybrzeżnej zbliżył się, aby zidentyfikować jednostkę, "z łodzi padły strzały", raniąc kubańskiego dowódcę.

ZOBACZ: Kuba ostrzelała amerykańską łódź. Cztery osoby zginęły, siedem jest rannych

"W wyniku konfrontacji, do momentu sporządzenia niniejszego raportu, czterech napastników na obcej jednostce zginęło, a sześciu zostało rannych. Poszkodowani zostali ewakuowani i otrzymali pomoc medyczną" - napisano w oświadczeniu kubańskiego MSW.

Media: Na pokładzie łodzi byli obywatele USA

Źródła Axiosa przekazały, że niektórzy z pasażerów mieli w przeszłości problemy z prawem, a co najmniej jeden z zabitych to obywatel USA. Amerykański obywatel jest też wśród rannych; otrzymuje pomoc na Kubie.

Dwie kolejne osoby, które były na motorówce, mają pozwolenie na stały pobyt w USA. Nie wiadomo, jaki był cel tej grupy.

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kuby załoga ostrzelanej łodzi miała "intencje przeprowadzenia infiltracji w celach terrorystycznych". Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel w czwartek powiedział, że jego kraj będzie się bronić przed agresją terrorystów i najemników.

ZOBACZ: Zapytano Trumpa o reżim na Kubie. "Trzeba wejść i wysadzić w powietrze"

Na incydent zareagował sekretarz stanu USA Marco Rubio. Urzędnik powiedział, że Stany Zjednoczone badają okoliczności tego zdarzenia i zwróciły się oficjalnie do władz Kuby o dostęp do sześciu poszkodowanych osób.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni