Mieszkanie we Wrocławiu zamieniła w gołębnik. "Czegoś takiego nie widzieliśmy"
Mieszkanka jednej z wrocławskich kamienic stworzyła w swoim mieszkaniu gołębnik. W czasie zimy przesiadywały w nim setki ptaków. Strażnicy miejscy, który jako pierwsi przyjechali do feralnego mieszkania mówią, iż po raz pierwszy widzą coś tak szokującego.
Strażnicy miejscy, którzy weszli do mieszkania zastali kilkanaście gołębi. W pomieszczeniach znajdowały się także gołębie gniazda z jajkami, oraz wykluwające się młode.
ZOBACZ: Ekspansja tropikalnej choroby "to kwestia czasu". Szokujące wyniki badań
Przytłaczające było także zanieczyszczenie mieszkania - ptasie odchody były wszędzie - na meblach, komputerze, a także pokrywały całą podłogę - relacjonują obecni na miejscy strażnicy.
Mieszkanie zamienione w gołębnik. Sąsiedzi w szoku
- Tam jest tragedia. Te gołębie wchodzą do mieszkania - mówi w rozmowie z Polsat News jedna z mieszkanek kamienicy. - Gołębie przenoszą różne choroby, różne pasożyty. To może się rozchodzić po całym bloku, tak nie może być - mówi druga kobieta.
WIDEO: Gołębnik w jednej z wrocławskich kamienic
ZOBACZ: Groźna choroba w ośrodku dla cudzoziemców. "Potwierdzono zmiany skórne"
W sprawę, jeszcze w zeszłym roku, zaangażował się zarządca budynku, jednak kobieta nie wywiązywała się z ustaleń - informują funkcjonariusze straży miejskiej. Kobieta trafiła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej