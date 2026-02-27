Strażnicy miejscy, którzy weszli do mieszkania zastali kilkanaście gołębi. W pomieszczeniach znajdowały się także gołębie gniazda z jajkami, oraz wykluwające się młode.

ZOBACZ: Ekspansja tropikalnej choroby "to kwestia czasu". Szokujące wyniki badań

Przytłaczające było także zanieczyszczenie mieszkania - ptasie odchody były wszędzie - na meblach, komputerze, a także pokrywały całą podłogę - relacjonują obecni na miejscy strażnicy.

Mieszkanie zamienione w gołębnik. Sąsiedzi w szoku

- Tam jest tragedia. Te gołębie wchodzą do mieszkania - mówi w rozmowie z Polsat News jedna z mieszkanek kamienicy. - Gołębie przenoszą różne choroby, różne pasożyty. To może się rozchodzić po całym bloku, tak nie może być - mówi druga kobieta.

WIDEO: Gołębnik w jednej z wrocławskich kamienic

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... Marek Citko, hodowca gołębi pocztowych z Białegostoku wskazuje, iż w takich sytuacjach najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo są ludzie. - Gołębie, które żyją dziko, przenoszą wiele chorób, głównie salmonellę - zwraca uwagę hodowca.

ZOBACZ: Groźna choroba w ośrodku dla cudzoziemców. "Potwierdzono zmiany skórne"

W sprawę, jeszcze w zeszłym roku, zaangażował się zarządca budynku, jednak kobieta nie wywiązywała się z ustaleń - informują funkcjonariusze straży miejskiej. Kobieta trafiła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Michał Dworczyk zaskoczył dziennikarzy. Przyniósł do studia minę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / polsatnews.pl