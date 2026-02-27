Jak przekazała radykalna grupa zbrojeniowa Iraku, jeśli Stany Zjednoczone zaatakują Iran, jest "wysoce prawdopodobne", że Kata’ib Hezbollah dołączy do walki przeciwko armii Donalda Trumpa.

"W obliczu gróźb ze strony Amerykanów i koncentracji sił zbrojnych, które wskazują na niebezpieczną eskalację konfliktu w regionie, konieczne jest, aby wszyscy bojownicy 'przygotowali się na potencjalnie długą wojnę na wyniszczenie' – oświadczyła organizacja.

Dowódca irackich bojowników przyznał, że jego grupa postrzega Iran jako kraj strategiczny dla własnych interesów, dlatego każdy atak w niego wymierzony jest dla nich bezpośrednim zagrożeniem.

Iraccy bojownicy gotowi na wojnę z USA. Wystosowano apel

Choć Kata’ib Hezbollah powstrzymał się od interwencji zbrojnej podczas 12-dniowej wojny między Izraelem a Iranem w 2025 roku, tym razem organizacja ma być "mniej powściągliwa", szczególnie w przypadku chęci obalenia irańskiego reżimu.

Oświadczenie w sprawie mobilizacji na Bliskim Wschodzie w obliczu konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi wydał również libański Hezbollah, obok Hamasu w Strefie Gazy i Huti w Jemenie wchodzący w skład tzw. osi oporu.

Przedstawiciel organizacji powiedział w rozmowie z agencją AFP, że Hezbollah nie podejmie bezpośredniej interwencji militarnej w przypadku ataku USA, ale uzna każdy cios wymierzony w Najwyższego Przywódcę Iranu za "czerwoną linię".

Spór na Bliskim Wschodzie. Wkrótce kolejne negocjacje pokojowe

Trwające od lutego negocjacje irańsko-amerykańskie nie przyniosły dotychczas żadnych rezultatów. Ostatnia runda rozmów odbyła się w czwartek w szwajcarskiej Genewie i została zawieszona po trzech godzinach, bez konkretnych ustaleń ws. porozumienia nuklearnego.

Jak podał portal Axios, USA oferują Iranowi jedynie minimalne złagodzenie dotychczasowych sankcji, co stanowi kolejny punkt zapalny w negocjacjach. Amerykanie oczekują ponadto gwarancji, że Teheran nie będzie dążył do posiadania broni jądrowej. W swoim dorocznym orędziu o stanie państwa Donald Trump zapewnił jednak, że jego celem jest dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie.

- Opracowali już rakiety, które mogą zagrozić Europie i naszym bazom za granicą, i pracują nad budową rakiet, które wkrótce dotrą do Stanów Zjednoczonych Ameryki - stwierdził. - Jedno jest pewne. Nigdy nie pozwolę głównemu światowemu sponsorowi terroru (...) na posiadanie broni jądrowej - dodał amerykański prezydent.

Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi podsumował czwartkowe rozmowy w Genewie jako "najdłuższe i najbardziej intensywne" z dotychczasowych. Zapowiedział także kolejną rundę negocjacji w przeciągu tygodnia oraz rozmowy techniczne obu delegacji w poniedziałek w Wiedniu.

