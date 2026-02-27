Pakistańskie wojsko przeprowadziło uderzenia z powietrza na stolicę Afganistanu, Kabul, oraz na dwie prowincje kraju - przekazały władze obu państw. Kilka godzin wcześniej rządzący Afganistanem talibowie ogłosili ofensywę zbrojną przeciwko Pakistanowi.

W nocy z czwartku na piątek agencje AP i AFP informowały o słyszanej w Kabulu serii eksplozji i odgłosach samolotów odrzutowych. Rzecznik afgańskiego rządu Zabihullah Mudżahid poinformował, że pakistańskie wojska uderzyły na Kabul oraz na prowincje Kandahar i Paktia. Władze Pakistanu potwierdziły uderzenia.

🚨 ¡GUERRA TOTAL! Cazas de Pakistán bombardean Kabul. 🇵🇰 🇦🇫 Explosiones masivas en el corazón talibán. La escalada llegó al punto de no retorno. ¡El mundo en vilo ante el caos! #Kabul #Pakistan pic.twitter.com/M11qPdbJc4 — PolitiCrack, (@AnalistaClara) February 27, 2026

- Pakistańskie siły zbrojne odpowiedziały we właściwy sposób na otwartą agresję afgańskich talibów - oświadczył szef MSW Pakistanu Mohsin Naqvi.

Wrze na linii Afganistan - Pakistan. "Nasza cierpliwość się skończyła"

Pakistański minister obrony Khawaja Asif zadeklarował "otwartą wojnę" przeciwko talibskim władzom Afganistanu. "Nasza cierpliwość się skończyła" - napisał w serwisie X.

Armia Afganistanu poinformowała w czwartek o przeprowadzeniu "operacji ofensywnych na dużą skalę" oraz o zajęciu kilku posterunków wojska pakistańskiego. Miał to być odwet za ataki przeprowadzone kilka dni wcześniej przez Pakistan.

Władze Pakistanu ogłosiły, że wojsko odpowiedziało na "nieuzasadniony ogień" ze strony Afganistanu. Potwierdziły, że doszło do starć, ale zaprzeczyły, że siły afgańskie zajęły pakistańskie posterunki.

Działania obu państw nie umknęły Moskwie. Rosja zaapelowała do Afganistanu i Pakistanu o "natychmiastowe zaprzestanie ataków transgranicznych i rozwiązanie różnic drogą dyplomatyczną" - przekazała państwowa agencja RIA, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

