Immunitet Grzegorza Brauna. Jest ruch Żurka: Nie będzie zgody

Prokurator Generalny skierował do PE wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi w związku z zamiarem prokuratury postawienia mu zarzutu publicznego zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. - Nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi w Polsce - zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w piątek o podpisaniu kolejnego wniosku do Parlament Europejski w sprawie uchylenia immunitetu europosła Grzegorz Braun.

 

Jak podkreślił, dokument został skierowany do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego jeszcze w tym tygodniu. Dodał również, że komunikat w tej sprawie został już opublikowany na stronach Instytutu Pamięci Narodowej.

Według ministra sprawa dotyczy podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących zaprzeczania zbrodniom nazistowskim i komunistycznym. Zgodnie z obowiązującą ustawą, kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza takim zbrodniom, podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.

 

Jak przekazał Żurek, wypowiedzi Grzegorza Brauna, wygłaszane zarówno podczas wystąpień publicznych, jak i w mediach, zostały ocenione przez prokuraturę jako mogące naruszać obowiązujące prawo. W ocenie śledczych miały one charakter zaprzeczający zbrodniom nazistowskim.

 

Minister sprawiedliwości podkreślił, że skierowanie wniosku o uchylenie immunitetu jest kolejnym krokiem w tej sprawie. - Chcę powiedzieć z całą stanowczością: nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi w Polsce - oświadczył.

 

