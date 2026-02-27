Immunitet Grzegorza Brauna. Jest ruch Żurka: Nie będzie zgody

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w piątek o podpisaniu kolejnego wniosku do Parlament Europejski w sprawie uchylenia immunitetu europosła Grzegorz Braun.

Jak podkreślił, dokument został skierowany do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego jeszcze w tym tygodniu. Dodał również, że komunikat w tej sprawie został już opublikowany na stronach Instytutu Pamięci Narodowej.

Wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi. Stanowcza deklaracja Żurka

Według ministra sprawa dotyczy podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących zaprzeczania zbrodniom nazistowskim i komunistycznym. Zgodnie z obowiązującą ustawą, kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza takim zbrodniom, podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.

Jak przekazał Żurek, wypowiedzi Grzegorza Brauna, wygłaszane zarówno podczas wystąpień publicznych, jak i w mediach, zostały ocenione przez prokuraturę jako mogące naruszać obowiązujące prawo. W ocenie śledczych miały one charakter zaprzeczający zbrodniom nazistowskim.

Minister sprawiedliwości podkreślił, że skierowanie wniosku o uchylenie immunitetu jest kolejnym krokiem w tej sprawie. - Chcę powiedzieć z całą stanowczością: nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi w Polsce - oświadczył.

