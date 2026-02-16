W wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Der Spiegel" Monika Braun opisuje rodzinny dom jako miejsce pełne kontrastów. - Dorastaliśmy w domu pełnym ambiwalencji: otwartym i konserwatywnym, nowoczesnym i tradycyjnym; panowało poczucie ucisku ze strony władz - a jednocześnie duma z naszej pozycji społecznej - opowiada.

Jak dodaje, choć ona i jej brat wychowywali się w tym samym środowisku, ich drogi szybko się rozeszły. - Pochodziliśmy z tego samego świata, ale rozwijaliśmy się w zupełnie inny sposób - zauważa.

Monika Braun opowiada o procesie radykalizacji jej brata. "Kiedyś debatował"

Według Moniki Braun jej brat był posłusznym dzieckiem, dobrym uczniem i zapalonym czytelnikiem. Wspomina, że fascynowały go książki obrazkowe o polskim wojsku. Jej zdaniem dziecięce zainteresowanie tematyką patriotyczną i wojenną mogło zasiać w nim ziarno nacjonalizmu i "uwielbienia silnych".

Siostra polityka mówi też o niespełnionych ambicjach zawodowych. Grzegorz Braun chciał zostać sławnym reżyserem filmowym, na wzór ojca, uznanego reżysera teatralnego, jednak - jak wskazuje jego siostra - nie udało mu się tego osiągnąć.

- Być może to rozczarowanie go zradykalizowało - podejrzewa Monika Braun. - Głód uznania, chęć narzucenia innym swoich poglądów - to go napędza - wskazuje.

Monika Braun podkreśla, że przez lata obserwowała przemianę brata. - Kiedyś debatował. Teraz wierzy tylko w świat, który sam stworzył. Nie słucha już argumentów, tylko głosi swoje proroctwa - mówi.

W wywiadzie siostra Grzegorza Brauna odnosi się także do ataku jej brata na Gizelę Jagielską w oleśnickim szpitalu, który on sam określił jako "zatrzymanie obywatelskie". Jak zauważa rozmówca, "usta Moniki Braun wciąż drżą, prawie rok później", gdy mówi o tym incydencie. - Polityczny bandytyzm rodzi przemoc i się rozprzestrzenia - komentuje.

Choć w Polsce pojawiają się głosy wzywające do delegalizacji partii Grzegorza Brauna, jego siostra nie popiera takiego rozwiązania. - Propagandzie nienawiści trzeba przeciwstawiać się argumentami. Zakaz tylko by mu pomógł. Celem jest przekonanie szerokich kręgów społeczeństwa, a to nie działa pod presją - przekonuje.

