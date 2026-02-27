Nagroda specjalna, której laureatem został Grzegorz Dobiecki, to wyróżnienie za całokształt pracy dziennikarskiej. Przyznaje ją nie kapituła, lecz inicjatorka i fundatorka nagród Bożena Walter.

Nagroda Mariusza Waltera, założyciela stacji TVN, została ustanowiona w 2024 r., by uhonorować twórców mediów - menedżerów, wydawców, zespołów redakcyjnych, ale przede wszystkim dziennikarzy tworzących dla nich wartościowe treści

Grzegorz Dobiecki laureatem Nagrody Specjalnej Mariusza Waltera

Grzegorz Dobiecki jest polskim dziennikarzem, korespondentem oraz publicystą. Ukończył prawo oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją karierę rozpoczął w Polskim Radiu, współpracował w Radio France Internationale, TVP, "Rzeczpospolitą", RMF FM, "Polityką" czy "Wprost".

ZOBACZ: Legendarny dziennikarz żegna się z telewizją. Ostatni występ w tej roli

Od 2008 roku był związany z Polsat News. W 2017 roku stał się prowadzącym programu "To był dzień na świecie", gdzie zajmował się komentowaniem wydarzeń międzynarodowych. Po raz ostatni "Dzień na świecie" Grzegorz Dobiecki poprowadził w sierpniu 2025 r. W wieku 70. lat zdecydował się przejść na emeryturę.

W rozmowie z polsatnews.pl Grzegorz Dobiecki podzielił się informacją na temat powodów swojej decyzji. Zaznaczył, że "świat jest coraz trudniej objaśniać".

- To jeden z powodów, dla których zdecydowałem się przejść na emeryturę. Komentatorzy stają się coraz bardziej bezradni. Opowiadamy ciągle o tym samym - mówił Dobiecki.

ZOBACZ: Dziennikarz po raz ostatni żegnał się z widzami. Nagle nastąpiło coś wyjątkowego

Oprócz pracy w Polsat News dziennikarz pojawia się także w podcaście "Raport o stanie świata" Dariusza Rosiaka, gdzie przygotowuje rubrykę "Świat z boku". Jest autorem książek: "Świat z boku. Absurdy zagranicy" z 2022 roku oraz "Międzynarodowiec, czyli paradoksy globalnego zaścianka" z 2024 roku.

W 2012 roku został nominowany do nagrody Wiktora w kategorii komentator lub publicysta, a w 2021 roku - do Telekamery w kategorii prezenter informacji. Zawodowo interesował się przede wszystkim Francją, która nadal pozostaje mu bliska.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Czuje się dobrze". Nowe informacje ws. Kamili Sellier Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

polsatnews.pl