Legendarny dziennikarz żegna się z telewizją. Ostatni występ w tej roli

Grzegorz Dobiecki w poniedziałek o godz. 22:30 po raz ostatni poprowadzi program "Dzień na świecie". Dziennikarz i felietonista, od lat współpracujący z Polsat News, w tym roku kończy 70 lat i zamierza przejść na emeryturę. Mimo to niewykluczone, że widzowie będą mogli go jeszcze zobaczyć w telewizji. - Jestem tylko bardzo ogólnie dogadany z kolegami i koleżankami z programu "Dzień na świecie", że od czasu do czasu będę do nich zaglądał jako gość - powiedział w rozmowie z press.pl.

Grzegorz Dobiecki przechodzi na emeryturę. Prowadził program w Polsat News

Grzegorz Dobiecki jest polskim dziennikarzem, korespondentem oraz publicystą. Ukończył prawo oraz, podyplomowo, dziennikarstwo, na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją karierę rozpoczął w Polskim Radiu, a następnie zatrudnił się w Radio France Internationale. W kolejnych latach pracował jako korespondent TVP oraz "Rzeczpospolitej". Miał także okazję współpracować z RMF FM.

W kolejnych latach Dobiecki publikował swoje teksty m.in. na łamach "Rzeczpospolitej", "Polityki" czy "Wprost". Od 2008 roku był związany z Polsat News. W 2017 roku stał się prowadzącym programu "To był dzień na świecie", gdzie zajmował się komentowaniem wydarzeń międzynarodowych.

Oprócz pracy w Polsat News Dobiecki pojawiał się także w podcaście "Raport o stanie świata" Dariusza Rosiaka, gdzie zajmował się przygotowywaniem rubryki "Świat z boku". Jest autorem książek: "Świat z boku. Absurdy zagranicy" z 2022 roku oraz "Międzynarodowiec, czyli paradoksy globalnego zaścianka" z 2024 roku.

W 2012 roku został nominowany do nagrody Wiktora w kategorii komentator lub publicysta, a w 2021 roku - do Telekamery w kategorii prezenter informacji. Zawodowo interesował się przede wszystkim Francją, która nadal pozostaje mu bliska.

