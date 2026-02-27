Czystki w Chinach nie mają końca. Wszystko przed kluczowym posiedzeniem

Władze w Pekinie usunęły 19 urzędników, w tym dziewięciu wojskowych, z listy parlamentarzystów przed najważniejszym dorocznym posieczeniem politycznym. Wydarzenie zaplanowano na pierwszy tydzień marca.

Do stolicy Chin mają przybyć tysiące delegatów. Są to coroczne posiedzenia chińskiego organu ustawodawczego oraz Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultacyjnej, będącej najwyższym organem doradczym w sprawach politycznych w kraju.

Dwie sesje potrwają od 4 do 11 marca i będą okazją na ogłoszenie przez rząd pięcioletniego planu, przedstawiającego kluczowe cele polityki oraz roczne cele ekonomiczne.

Chińscy urzędnicy odsunięci od stanowisk. To kolejne przypadki

Stały Komitet Ogólnochińskiego Kongresu Ludowego (NPC), który jest najwyższym organem ustawodawczym kraju, nie podał oficjalnego powodu. Stacja BBC zauważyła jednak, że odwołanie urzędników ma miejsce kilka tygodni po tym, jak XI Jinping usunął ze stanowiska Zhang Youxię, najwyższego rangą generała.

Raporty państwowych mediów, na które powołuje się BBC, wskazują, że wśród odsuniętych ze stanowisk są m.in. Li Qiaoming - dowódca Sił Lądowych Ludowo-Wyzwoleńczej Armii oraz Shen Jinlong, były dowódca chińskiej marynarki.

Na liście znalazło się także kilku innych oficerów wojskowych oraz kilku urzędników prowincjonalnych, w tym Sun Shaochong, były szef partii regionu Mongolii Wewnętrznej.

Polityczne czystki w Chinach. Xi Jinping chce zwalczyć korupcję

Przypomnijmy, że w październiku 2025 roku ze stanowisk odeszło dziewięciu najwyższych rangą generałów. Zostali usunięci przez władze, które twierdziły, że czystki były częścią akcji antykorupcyjnej.

Prezydent Chin konsekwentnie walczy z korupcją, określając ją "największym zagrożeniem" dla Komunistycznej Partii. Jak jednak twierdzą niektórzy krytycy przywódcy, korupcja stała się symbolem eliminacji politycznych rywali.

Tuż po objęciu urzędu prezydenta w 2012 roku XI Jinping rozpoczął zwalczanie korupcji od wymierzonej w urzędników akcji "polowanie na tygrysy i łapanie much". Niedawno mówił, że "bitwa pozostaje złożona i poważna".

