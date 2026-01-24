Kierownictwo chińskiej partii rządzącej wszczęło formalne dochodzenie dyscyplinarne przeciwko jednemu z najwyższych rangą oficerów w kraju. Wojskowego podejrzewa się o "dopuszczenie się poważnych naruszeń prawa" - przekazał rzecznik Ministerstwa Obrony ChRL. W oświadczeniu nie podano uchybień, których miał dopuścić się Zhang Youxia.

ZOBACZ: Chiny ćwiczą uderzenie "dekapitacyjne". Wzorem akcja USA w Wenezueli

Eksperci zasugerowali natomiast, że czystki w chińskiej armii mają służyć jej reformie wojska, a także zapewnieniu lojalności wobec Xi Jinpinga, który przewodniczy komisji wojskowej. Formalnie Zhang Youxia jest zaledwie o jeden stopień niżej w hierarchii od chińskiego przywódcy. Ponadto śledztwem objęto Liu Zhenii, szefa sztabu Centralnej Komisji Wojskowej.

Polityczne czystki w armii Chin. Dochodzenia dyscyplinarne dla wojskowych

Chiny ujawniły także - jeszcze w październiku - dochodzenie korupcyjne przeciwko drugiemu najwyższemu generałowi. Resort obrony przekazał, że He Weidong, wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej (ZMK), naruszył dyscyplinę partyjną i jest podejrzany o poważne przestępstwa urzędnicze z udziałem "wyjątkowo wysokich kwot pieniężnych". Wojskowego nie widziano publicznie od wielu miesięcy.

Resort obrony Chin wyjaśnił, że He Weidong oraz ośmiu innych kadrowych wojskowych wysokiej rangi zostało wydalonych z Komunistycznej Partii Chin i przekazanych prokuraturze w celu dalszego przeprowadzenia śledztwa. Weidong był widziany ostatni raz w marcu 2025 roku podczas Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych.

Oprócz funkcji wiceprzewodniczącego ZMK Weidong był ponadto członkiem Biura Politycznego, będąc tym samym wśród potężnego kręgu władzy wewnątrz partii. Dochodzenie zostało wytyczone także admirałowi Miao Hua. O sprawie poinformowano jeszcze w listopadzie 2024 roku.

Zdaniem chińskiego ministerstwa obrony Miao Hua on również miał naruszyć dyscyplinę. Admirał kierował w ZMK wydziałem pracy politycznej i znalazł się wśród dziewięciu podejrzanych, których wydalono z partii.

Xi Jinping walczy z korupcją i modernizuje armię. Niepokój w Tajpej

Powyższe komunikaty ze strony chińskich władz są częścią wieloletniej kampanii antykorupcyjnej Xi Jinpinga w ramach Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej - ocenił "Der Spiegel". Pojawiały się wielokrotnie doniesienia o aresztowanych członkach armii, często w szeregach tzw. oddziałów rakietowych, którzy nadzorują arsenał broni atomowej.

ZOBACZ: Chiny rozpoczęły manewry wokół Tajwanu. Pekin wprost: To poważne ostrzeżenie

Xi Jinping zamierza unowocześnić armię i uczynić ją gotową do walki. Zdaniem byłego dyrektora CIA Billa Burnsa chiński przywódca oczekuje, że do setnej rocznicy powstania w 2027 roku Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza będzie w stanie przynajmniej teoretycznie rozpocząć inwazję na Tajwan.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni