Agencja Fitch potwierdziła rating Polski. Negatywna perspektywa utrzymana
Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating Polski na poziomie A- i utrzymała negatywną perspektywę. Stan ratingu nie zmienił się od września 2025 r., kiedy Fitch zmienił perspektywę ze stabilnej na negatywną. Za decyzją stać ma deficyt fiskalny i szybko rosnący dług publiczny - uzasadnia agencja.
Utrzymujący się na wysokim poziomie rating A- ma według Fitch wynikać z dużej, zróżnicowanej i odpornej gospodarki, korzyściach płynących z członkostwa w UE, wiarygodnej polityce pieniężnej i kursowej oraz solidnych finansach zewnętrznych w porównaniu z innymi krajami o ratingu A.
Według analityków na negatywną perspektywę wpływają natomiast duże deficyty fiskalne, szybko rosnący dług publiczny, niższy poziom dochodów i wskaźniki governance w porównaniu z innymi krajami z tego samego koszyka ratingowego - podała Fitch.
Agencja obniżyła perspektywę ratingu Polski do negatywnej ze stabilnej we wrześniu 2025 r.
"Negatywna perspektywa odzwierciedla perspektywy utrzymania się wysokich deficytów fiskalnych, prowadzących do szybkiego wzrostu długu publicznego" - podała agencja.
"Brak wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej w połączeniu z nasilonymi wyzwaniami politycznymi w kraju zmniejsza przekonanie co do zdolności rządu do wprowadzenia dodatkowych środków fiskalnych i ograniczenia dynamiki zadłużenia" - czytamy w raporcie.
Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - A2 z perspektywą negatywną. Rating Polski według Fitch i S&P to A-, jeden poziom niżej. Perspektywa ratingu Polski wg S&P jest stabilna, a według Fitch negatywna.
