Agencja Fitch potwierdziła rating Polski. Negatywna perspektywa utrzymana

Utrzymujący się na wysokim poziomie rating A- ma według Fitch wynikać z dużej, zróżnicowanej i odpornej gospodarki, korzyściach płynących z członkostwa w UE, wiarygodnej polityce pieniężnej i kursowej oraz solidnych finansach zewnętrznych w porównaniu z innymi krajami o ratingu A.

Według analityków na negatywną perspektywę wpływają natomiast duże deficyty fiskalne, szybko rosnący dług publiczny, niższy poziom dochodów i wskaźniki governance w porównaniu z innymi krajami z tego samego koszyka ratingowego - podała Fitch.

Agencja obniżyła perspektywę ratingu Polski do negatywnej ze stabilnej we wrześniu 2025 r.

"Negatywna perspektywa odzwierciedla perspektywy utrzymania się wysokich deficytów fiskalnych, prowadzących do szybkiego wzrostu długu publicznego" - podała agencja.

"Brak wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej w połączeniu z nasilonymi wyzwaniami politycznymi w kraju zmniejsza przekonanie co do zdolności rządu do wprowadzenia dodatkowych środków fiskalnych i ograniczenia dynamiki zadłużenia" - czytamy w raporcie.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - A2 z perspektywą negatywną. Rating Polski według Fitch i S&P to A-, jeden poziom niżej. Perspektywa ratingu Polski wg S&P jest stabilna, a według Fitch negatywna.

