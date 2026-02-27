Agencja Fitch potwierdziła rating Polski. Negatywna perspektywa utrzymana

Świat

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating Polski na poziomie A- i utrzymała negatywną perspektywę. Stan ratingu nie zmienił się od września 2025 r., kiedy Fitch zmienił perspektywę ze stabilnej na negatywną. Za decyzją stać ma deficyt fiskalny i szybko rosnący dług publiczny - uzasadnia agencja.

Widok panoramy miasta z drapaczami chmur i ulicami oświetlonymi nocą.
Pixabay
Utrzymujący się na wysokim poziomie rating A- ma według Fitch wynikać z dużej, zróżnicowanej i odpornej gospodarki, korzyściach płynących z członkostwa w UE, wiarygodnej polityce pieniężnej i kursowej oraz solidnych finansach zewnętrznych w porównaniu z innymi krajami o ratingu A.

 

Według analityków na negatywną perspektywę wpływają natomiast duże deficyty fiskalne, szybko rosnący dług publiczny, niższy poziom dochodów i wskaźniki governance w porównaniu z innymi krajami z tego samego koszyka ratingowego - podała Fitch.

Rating Polski według Fitch utrzymany na poziomie A-. Perspektywa pozostaje negatywna

Agencja obniżyła perspektywę ratingu Polski do negatywnej ze stabilnej we wrześniu 2025 r.

 

"Negatywna perspektywa odzwierciedla perspektywy utrzymania się wysokich deficytów fiskalnych, prowadzących do szybkiego wzrostu długu publicznego" - podała agencja.

 

"Brak wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej w połączeniu z nasilonymi wyzwaniami politycznymi w kraju zmniejsza przekonanie co do zdolności rządu do wprowadzenia dodatkowych środków fiskalnych i ograniczenia dynamiki zadłużenia" - czytamy w raporcie.

 

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - A2 z perspektywą negatywną. Rating Polski według Fitch i S&P to A-, jeden poziom niżej. Perspektywa ratingu Polski wg S&P jest stabilna, a według Fitch negatywna.

 

mol / polsatnews.pl / PAP
DEFICYTY FISKALNEDŁUG PUBLICZNYFITCHMOODYSPERSPEKTYWA NEGATYWNAPOLITYKA PIENIĘŻNARATING POLSKIŚWIATUE

