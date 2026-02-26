Potężna kolumna pyłu wzniosła się w niebo. Erupcja groźnego wulkanu
"Usłyszeliśmy nagły, głośny huk". Na Filipinach wybuchł wulkan Kanlaon, który już wcześniej wykazywał znaczną aktywność. Chmura popiołu wzniosła się na ponad dwa tysiące metrów nad kraterem. Okoliczni mieszkańcy informują o pyle padającym na ich domy. Według specjalistów wkrótce może nastąpić jeszcze większy wybuch.
- Wulkan Kanlaon na Filipinach wybuchł w czwartek, wyrzucając w powietrze kolumnę pyłu wysoką na 2,5 tys. metrów
- Okoliczni mieszkańcy zgłaszają, że pył opada na ich domy
- Eksperci ostrzegają przed możliwością większej erupcji w ciągu najbliższych dni
- W promieniu czterech kilometrów od wulkanu wyznaczono strefę zakazu wstępu
Do erupcji doszło w czwartek o godz. 19:04 lokalnego czasu. Trwała ona dwie minuty i wyrzuciła w powietrze masę pyłu wulkanicznego, która osiągnęła wysokość 2,5 tys. metrów ponad kraterem. Następnie chmura przesunęła się z wiatrem na południowy wschód - informuje Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS). Dostrzeżono też rozżarzone skały spadające wokół krateru.
Wulkan nie chce się uspokoić. "Może nastąpić większa erupcja"
"Usłyszeliśmy nagły, głośny huk, a po paru minutach ludzie zaczęli zgłaszać opad pyłu w swojej okolicy" - powiedział agencji AFP John De Asis, ratownik z miejscowości La Castellana, leżącej nieopodal góry.
Dyrektor PHIVOLCS, Teresito Bacolcol dodał, że to druga erupcja wulkanu Kanlaon w tym tygodniu. Ostatecznie zdecydowano się na zwiększenie podniesienie stopnia ostrzeżenia w związku z jego aktywnością z drugiego na trzeci w pięciostopniowej skali.
Według specjalisty niedawne słabe emisje dwutlenku siarki sugerowały, że w kraterze wypływ gazu jest przyblokowany, co prowadzi do wzrostu ciśnienia. Bacolcol ostrzega, że "w najbliższych kilku dniach może nastąpić większa erupcja".
Obecnie w promieniu czterech kilometrów wokół góry wyznaczono strefę zakazu wstępu.
Kanlaon - wulkan, który budzi obawy. Inne też są groźne
Wznoszący się na 2435 metry nad poziomem morza Kanlaon jest jednym z 24 najbardziej aktywnych wulkanów na Filipinach. Wielokrotnie w przeszłości zagrażał mieszkańcom okolicznych miejscowości.
W grudniu 2024 roku po bardzo silnej erupcji przeprowadzono wielką ewakuację, w której udział wzięło niemal 90 tys. osób. W 1996 roku jego wybuch doprowadził do śmierci trzech osób, które wówczas znajdowały się w pobliżu szczytu.
Bardzo niebezpieczne są również inne wulkany na Filipinach. Do jednej z najtragiczniejszych erupcji w ostatnich dekadach doszło w 1991 roku, kiedy wybuch Pinatubo doprowadził do śmierci ponad 800 osób.
Filipiny znajdują się w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia, czyli jednej z najbardziej aktywnych sejsmicznie stref na Ziemi. Często dochodzi w tym rejonie do wybuchów wulkanów oraz trzęsień ziemi, które mogą też wywoływać niszczycielskie fale tsunami. Kraj ten co roku zmaga się również ze średnio dwudziestoma tajfunami i silnymi burzami.
