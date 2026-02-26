Do erupcji doszło w czwartek o godz. 19:04 lokalnego czasu. Trwała ona dwie minuty i wyrzuciła w powietrze masę pyłu wulkanicznego, która osiągnęła wysokość 2,5 tys. metrów ponad kraterem. Następnie chmura przesunęła się z wiatrem na południowy wschód - informuje Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS). Dostrzeżono też rozżarzone skały spadające wokół krateru.

Wulkan nie chce się uspokoić. "Może nastąpić większa erupcja"

"Usłyszeliśmy nagły, głośny huk, a po paru minutach ludzie zaczęli zgłaszać opad pyłu w swojej okolicy" - powiedział agencji AFP John De Asis, ratownik z miejscowości La Castellana, leżącej nieopodal góry.

Dyrektor PHIVOLCS, Teresito Bacolcol dodał, że to druga erupcja wulkanu Kanlaon w tym tygodniu. Ostatecznie zdecydowano się na zwiększenie podniesienie stopnia ostrzeżenia w związku z jego aktywnością z drugiego na trzeci w pięciostopniowej skali.

Według specjalisty niedawne słabe emisje dwutlenku siarki sugerowały, że w kraterze wypływ gazu jest przyblokowany, co prowadzi do wzrostu ciśnienia. Bacolcol ostrzega, że "w najbliższych kilku dniach może nastąpić większa erupcja".

Obecnie w promieniu czterech kilometrów wokół góry wyznaczono strefę zakazu wstępu.

Kanlaon - wulkan, który budzi obawy. Inne też są groźne

Wznoszący się na 2435 metry nad poziomem morza Kanlaon jest jednym z 24 najbardziej aktywnych wulkanów na Filipinach. Wielokrotnie w przeszłości zagrażał mieszkańcom okolicznych miejscowości.

W grudniu 2024 roku po bardzo silnej erupcji przeprowadzono wielką ewakuację, w której udział wzięło niemal 90 tys. osób. W 1996 roku jego wybuch doprowadził do śmierci trzech osób, które wówczas znajdowały się w pobliżu szczytu.

Bardzo niebezpieczne są również inne wulkany na Filipinach. Do jednej z najtragiczniejszych erupcji w ostatnich dekadach doszło w 1991 roku, kiedy wybuch Pinatubo doprowadził do śmierci ponad 800 osób.

Filipiny znajdują się w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia, czyli jednej z najbardziej aktywnych sejsmicznie stref na Ziemi. Często dochodzi w tym rejonie do wybuchów wulkanów oraz trzęsień ziemi, które mogą też wywoływać niszczycielskie fale tsunami. Kraj ten co roku zmaga się również ze średnio dwudziestoma tajfunami i silnymi burzami.

