"Gdy pierwszy Europejczyk opisał cuda parku Yellowstone, zarzucono mu, że zmyśla. Bo jak tu uwierzyć w żółte góry, kolorowe jeziora i gejzery wybuchające z dokładnością szwajcarskiego zegarka" - pisze National Geographic o najstarszym parku narodowym na świecie.

Yellowstone położone jest w kalderze wulkanicznej, czyli w zapadlisku po erupcji gigantycznego wulkanu. Wulkanu, który nie zgasł i wciąż daje o sobie znać.

Yellowstone nigdy nie śpi

Wielu Europejczyków kojarzy Yellowstone z bajek o misiu Yogi lub filmów katastroficznych. Rzeczywistość zderza te dwa obrazy - miejsce jest równie piękne, co niebezpieczne. Park narodowy położony jest na wulkanie, który wybuchł około 600 tysięcy lat temu. Wciąż jest czynny.

ZOBACZ: Powstaje nowe megalotnisko. Jego skala może przebić Dubaj i Pekin

"Jeśli wybuchnie, Stany Zjednoczone przestaną istnieć, a fragmenty skał dolecą do Meksyku. Pył wulkaniczny przesłoni słońce, na planecie zapanuje noc, wymrze wiele roślin i zwierząt" - tłumaczy National Geographic.

Naukowcy stale monitorują Yellowstone. Odnotowano "anomalie"

Naukowcy utworzonego Obserwatorium Wulkanu Yellowstone (U.S. Geological Survey, USGS) monitorują stale zachowania pod wulkanem. Wykorzystują do tego odbiorniki GPS, radary i satelity. To pozwala zidentyfikować i oznaczyć miejsce wydobywania się gazów, wstrząsów, pomruków z wnętrza ziemi i wzrostu temperatury.

Właśnie dzięki temu 12 stycznia 2026 roku naukowcy opublikowali informację o powrocie anomalii wypiętrzeń Norrisa. Już w lipcu minionego roku zaobserwowali zmiany w wyglądzie ziemi na północnym obrzeżu kaldery. Teraz już wiedzą, z czym mają do czynienia.

ZOBACZ: Zmiana na Antarktydzie. Naukowcy przesunęli biegun południowy

"W ciągu ostatniego stulecia występowały zarówno wypiętrzenia, jak i osiadanie, czasem naprzemiennie co roku. Zmiany te mogą być wywoływane przez różne procesy, takie jak ruch uskoku, nagromadzenie lub wycofanie magmy lub płyny hydrotermalne, a nawet chłodzenie i kurczenie się płynów podpowierzchniowych" - tłumaczą naukowcy z USGS.

Znaczenie wypiętrzeń Norrisa

W latach 1996-2004 na północnym obrzeżu kaldery ziemia wypiętrzyła się o 12 cm. Deformacja ta została nazwana wypiętrzeniem Norrisa, ponieważ powstała na południe od kompleksu termalnego Norris Geyser Basin. Powoduje je najprawdopodobniej gromadzenie się magmy na głębokości około 14 kilometrów. W późniejszych latach grunt opadł o około 7 cm. Zmieniło się to między 2013 a 2020 rokiem - z powodu płytkiego nagromadzenia i uwalniania wody ziemia opadała i unosiła się. Sprawiała wrażenie, jakby oddychała.

USGS Interferogramy radarowe nałożone na cyfrowy obraz terenu

Największe zaskoczenie przyniósł 2025 rok. Na północnym obrzeżu kaldery pojawiło się dwucentymetrowe wypiętrzenie. Jego powstanie było analogiczne jak w latach 1996-2004. Naukowcy nie mieli więc wątpliwości - wypiętrzenie Norrisa wróciło.

ZOBACZ: Ten ptak zmienia mapy. Jest jak leśniczy

Tylko co to oznacza? "To raczej kolejny przykład dynamicznej natury Yellowstone i tego, czego możemy się dowiedzieć o cechach podziemia, korzystając z nowej generacji wrażliwych narzędzi monitorujących"- uspokajają naukowcy z USGS. Ruchy ziemi w parku narodowym nie zwiastują rychłej erupcji.

Polsat News Yellowstone to najstarszy park narodowy, który znajduje się na czynnym wulkanie

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red / polsatnews.pl