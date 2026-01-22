Naukowcy nie mają wątpliwości. Superwulkan dał o sobie znać
Erupcje kaldery wulkanicznej Yellowstone zaprezentowane w filmie "Supervolcano" z 2005 roku dla niektórych naukowców mają charakter dokumentalny, a nie spekulacyjny. Nie bez powodu. Jak mawiają, jedynym pewnikiem w Parku Narodowym Yellowstone w Stanach Zjednoczony jest zmiana. Obecnie zaobserwować można tam wypiętrzenia ziemi.
- Yellowstone, najstarszy park narodowy świata, znajduje się nad czynnym superwulkanem, którego potencjalna erupcja ma katastrofalne skutki globalne
- Naukowcy stale monitorują aktywność pod parkiem za pomocą zaawansowanych technologii, wykrywając anomalie w ruchach skorupy ziemskiej
- Obserwatorium Wulkanu Yellowstone odnotowało w styczniu 2026 roku powrót anomalii wypiętrzeń Norrisa, analogicznych do tych z lat 1996-2004
"Gdy pierwszy Europejczyk opisał cuda parku Yellowstone, zarzucono mu, że zmyśla. Bo jak tu uwierzyć w żółte góry, kolorowe jeziora i gejzery wybuchające z dokładnością szwajcarskiego zegarka" - pisze National Geographic o najstarszym parku narodowym na świecie.
Yellowstone położone jest w kalderze wulkanicznej, czyli w zapadlisku po erupcji gigantycznego wulkanu. Wulkanu, który nie zgasł i wciąż daje o sobie znać.
Yellowstone nigdy nie śpi
Wielu Europejczyków kojarzy Yellowstone z bajek o misiu Yogi lub filmów katastroficznych. Rzeczywistość zderza te dwa obrazy - miejsce jest równie piękne, co niebezpieczne. Park narodowy położony jest na wulkanie, który wybuchł około 600 tysięcy lat temu. Wciąż jest czynny.
"Jeśli wybuchnie, Stany Zjednoczone przestaną istnieć, a fragmenty skał dolecą do Meksyku. Pył wulkaniczny przesłoni słońce, na planecie zapanuje noc, wymrze wiele roślin i zwierząt" - tłumaczy National Geographic.
Naukowcy stale monitorują Yellowstone. Odnotowano "anomalie"
Naukowcy utworzonego Obserwatorium Wulkanu Yellowstone (U.S. Geological Survey, USGS) monitorują stale zachowania pod wulkanem. Wykorzystują do tego odbiorniki GPS, radary i satelity. To pozwala zidentyfikować i oznaczyć miejsce wydobywania się gazów, wstrząsów, pomruków z wnętrza ziemi i wzrostu temperatury.
Właśnie dzięki temu 12 stycznia 2026 roku naukowcy opublikowali informację o powrocie anomalii wypiętrzeń Norrisa. Już w lipcu minionego roku zaobserwowali zmiany w wyglądzie ziemi na północnym obrzeżu kaldery. Teraz już wiedzą, z czym mają do czynienia.
"W ciągu ostatniego stulecia występowały zarówno wypiętrzenia, jak i osiadanie, czasem naprzemiennie co roku. Zmiany te mogą być wywoływane przez różne procesy, takie jak ruch uskoku, nagromadzenie lub wycofanie magmy lub płyny hydrotermalne, a nawet chłodzenie i kurczenie się płynów podpowierzchniowych" - tłumaczą naukowcy z USGS.
Znaczenie wypiętrzeń Norrisa
W latach 1996-2004 na północnym obrzeżu kaldery ziemia wypiętrzyła się o 12 cm. Deformacja ta została nazwana wypiętrzeniem Norrisa, ponieważ powstała na południe od kompleksu termalnego Norris Geyser Basin. Powoduje je najprawdopodobniej gromadzenie się magmy na głębokości około 14 kilometrów. W późniejszych latach grunt opadł o około 7 cm. Zmieniło się to między 2013 a 2020 rokiem - z powodu płytkiego nagromadzenia i uwalniania wody ziemia opadała i unosiła się. Sprawiała wrażenie, jakby oddychała.
Największe zaskoczenie przyniósł 2025 rok. Na północnym obrzeżu kaldery pojawiło się dwucentymetrowe wypiętrzenie. Jego powstanie było analogiczne jak w latach 1996-2004. Naukowcy nie mieli więc wątpliwości - wypiętrzenie Norrisa wróciło.
Tylko co to oznacza? "To raczej kolejny przykład dynamicznej natury Yellowstone i tego, czego możemy się dowiedzieć o cechach podziemia, korzystając z nowej generacji wrażliwych narzędzi monitorujących"- uspokajają naukowcy z USGS. Ruchy ziemi w parku narodowym nie zwiastują rychłej erupcji.
