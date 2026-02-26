Do Polski wkracza nowy front. Dawno nie widzieliśmy takich wskazań na termometrach
Nie tak dawno arktyczne masy powietrza sprowadziły fale mrozów, które były szczególnie odczuwalne w północno-zachodnich województwach. Teraz sytuacja zaczyna się gwałtownie zmieniać. Najnowsze prognozy pogody wskazują, że w najbliższych dniach możemy spodziewać się wyraźnego ocieplenia. Na Dolnym Śląsku w najbliższy weekend spodziewane jest nawet 17 stopni Celsjusza.
Sytuacja baryczna od ostatnich dni lutego zacznie się wyraźnie zmieniać, a najnowsze prognozy wskazują na kilkudniowy okres wyjątkowo ciepłej aury jak na tę porę roku.
Prognoza pogody. Wyraźne ocieplenie na horyzoncie
Szczególny wzrost temperatur IMGW zapowiada w ostatnich dniach lutego (26.02-28.02.2026). Silne ocieplenie związane jest z napływem ciepłych mas powietrza z zachodu i południowego zachodu Europy.
Maksymalna temperatura lokalnie może zbliżyć się do 17 st. Celsjusza, zwłaszcza w zachodniej części kraju (okres: 27-28 luty 2026).
Skalę ocieplenia dobrze ilustrują mapy anomalii temperatury modelu ECMWF, które wskazują na silnie dodatnie odchylenie od średnich klimatycznych dla tego okresu.
Polska pogodowo podzielona
Za ten epizod odpowiada odpływ niżu Alina w kierunku Morza Czarnego oraz oddziaływanie wyżu znad Skandynawii i Europy Środkowej, które sprzyjają napływowi cieplejszego powietrza do zachodniej części kraju. Układ baryczny nie jest jednak jednorodny, dlatego różnice temperatur między regionami mogą być wyraźne.
Najcieplej będzie na zachodzie i w centrum, natomiast na wschodzie i północnym wschodzie temperatury pozostaną niższe, choć w ciągu dnia nadal dodatnie. Sytuacja pozostaje dynamiczna, dlatego synoptycy zwracają uwagę na konieczność bieżącego śledzenia prognoz.
Jaki zapowiada się piątek? Ocieplenie przed weekendem
Zgodnie z prognozą IMGW już piątek (27.02.2026) przyniesie wyraźnie wiosenne temperatury w większości kraju. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie w ciągu dnia termometry pokażą około 5-6 stopni Celsjusza. W centrum kraju można spodziewać się około 13-14 stopni, natomiast najcieplej będzie na zachodzie, gdzie temperatura lokalnie sięgnie nawet 16-17 stopni Celsjusza.
Aura będzie sprzyjać przebywaniu na zewnątrz. Na południu kraju dominować ma małe zachmurzenie lub bezchmurne niebo, podczas gdy na północy możliwe będzie większe zachmurzenie i miejscami przelotne opady deszczu.
W kolejnych dniach mogą też pojawić się miejscowo burze. Nie będą to jednak intensywne wyładowania, ale zjawiska przejściowe, typowe dla wczesnej wiosny w Polsce.
Przejście od zimy do wiosny może utrudnić warunki na drogach
Nadchodzące wzrosty temperatury w ciągu dnia i spadki w nocy, a także lokalne opady deszczu, będą wpływać na trudniejsze warunki drogowe.
IMGW wydał ostrzeżenia dla wschodnich regionów, a także dla części południowej kraju (mowa o powiecie karkonoskim i kłodzkim) przed oblodzeniem i roztopami. Dla większości objętych alertami terytoriów jest to ostrzeżenie 1. stopnia. Sytuacja może oczywiście ulec zmianie w kolejnych dniach.
Czy to już wiosna na "pełen etat"?
Pogoda w najbliższych dniach będzie wyraźnie wiosenna, ale synoptycy zwracają uwagę, że możliwe są jeszcze ochłodzenia w kolejnych tygodniach marca.
Prognozy długoterminowe IMGW nie wskazują na powrót silnych, zimowych epizodów, jak miało to miejsce niedawno, jednak przejście z zimy do wiosny nie będzie całkowicie płynne.
