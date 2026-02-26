Sytuacja baryczna od ostatnich dni lutego zacznie się wyraźnie zmieniać, a najnowsze prognozy wskazują na kilkudniowy okres wyjątkowo ciepłej aury jak na tę porę roku.

Prognoza pogody. Wyraźne ocieplenie na horyzoncie

Szczególny wzrost temperatur IMGW zapowiada w ostatnich dniach lutego (26.02-28.02.2026). Silne ocieplenie związane jest z napływem ciepłych mas powietrza z zachodu i południowego zachodu Europy.

ZOBACZ: Masowo piją ją młodzi, jest niemal wszędzie. Lekarze ostrzegają

Maksymalna temperatura lokalnie może zbliżyć się do 17 st. Celsjusza, zwłaszcza w zachodniej części kraju (okres: 27-28 luty 2026).

IMGW Prognoza IMGW: wyraźne ocieplenie na przełomie lutego i marca

Skalę ocieplenia dobrze ilustrują mapy anomalii temperatury modelu ECMWF, które wskazują na silnie dodatnie odchylenie od średnich klimatycznych dla tego okresu.

WXCHARTS Prognoza IMGW: koniec lutego przyniesie wyjątkowo ciepłą pogodę w Polsce

Polska pogodowo podzielona

Za ten epizod odpowiada odpływ niżu Alina w kierunku Morza Czarnego oraz oddziaływanie wyżu znad Skandynawii i Europy Środkowej, które sprzyjają napływowi cieplejszego powietrza do zachodniej części kraju. Układ baryczny nie jest jednak jednorodny, dlatego różnice temperatur między regionami mogą być wyraźne.

ZOBACZ: Astronomowie widzieli to tylko raz. Niezwykłe zaćmienie może się powtórzyć

Najcieplej będzie na zachodzie i w centrum, natomiast na wschodzie i północnym wschodzie temperatury pozostaną niższe, choć w ciągu dnia nadal dodatnie. Sytuacja pozostaje dynamiczna, dlatego synoptycy zwracają uwagę na konieczność bieżącego śledzenia prognoz.

Jaki zapowiada się piątek? Ocieplenie przed weekendem

Zgodnie z prognozą IMGW już piątek (27.02.2026) przyniesie wyraźnie wiosenne temperatury w większości kraju. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie w ciągu dnia termometry pokażą około 5-6 stopni Celsjusza. W centrum kraju można spodziewać się około 13-14 stopni, natomiast najcieplej będzie na zachodzie, gdzie temperatura lokalnie sięgnie nawet 16-17 stopni Celsjusza.

ZOBACZ: Astronomowie są zaniepokojeni. Księżyc się kurczy

Aura będzie sprzyjać przebywaniu na zewnątrz. Na południu kraju dominować ma małe zachmurzenie lub bezchmurne niebo, podczas gdy na północy możliwe będzie większe zachmurzenie i miejscami przelotne opady deszczu.

W kolejnych dniach mogą też pojawić się miejscowo burze. Nie będą to jednak intensywne wyładowania, ale zjawiska przejściowe, typowe dla wczesnej wiosny w Polsce.

Przejście od zimy do wiosny może utrudnić warunki na drogach

Nadchodzące wzrosty temperatury w ciągu dnia i spadki w nocy, a także lokalne opady deszczu, będą wpływać na trudniejsze warunki drogowe.

WXCHARTS Wyjątkowo ciepła aura na przełomie lutego i marca według IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia dla wschodnich regionów, a także dla części południowej kraju (mowa o powiecie karkonoskim i kłodzkim) przed oblodzeniem i roztopami. Dla większości objętych alertami terytoriów jest to ostrzeżenie 1. stopnia. Sytuacja może oczywiście ulec zmianie w kolejnych dniach.

Czy to już wiosna na "pełen etat"?

Pogoda w najbliższych dniach będzie wyraźnie wiosenna, ale synoptycy zwracają uwagę, że możliwe są jeszcze ochłodzenia w kolejnych tygodniach marca.

Prognozy długoterminowe IMGW nie wskazują na powrót silnych, zimowych epizodów, jak miało to miejsce niedawno, jednak przejście z zimy do wiosny nie będzie całkowicie płynne.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Prognoza pogody - 22 lutego, niedziela Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl