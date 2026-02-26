Podczas spotkania z księżmi diecezji rzymskiej papież Leon XIV podkreślił znaczenie autentyczności w posłudze duszpasterskiej i ostrzegł przed zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji przy przygotowywaniu homilii.

Biskup Rzymu zaznaczył, że homilia to nie tylko przekaz treści, ale przede wszystkim dzielenie się własną wiarą i doświadczeniem życia duchowego. - Mózg musi być używany - powiedział porównując go do mięśni, które bez ćwiczeń słabną. Zaznaczył, że prawdziwa homilia dzieli się żywą wiarą, czego AI nigdy nie zastąpi.

ZOBACZ: Papież miał ostrzegać przed skrajną prawicą. Zwrócił się do biskupów

Leon XIV zwrócił także uwagę na rolę mediów społecznościowych. Ostrzegł duchownych, aby nie utożsamiali popularności w internecie z rzeczywistą więzią duchową. - Pogoń za polubieniami i obserwującymi może przesłaniać autentyczne świadectwo - mówił papież, wskazując, że kontakt z wiernymi wymaga osobistej obecności i zaangażowania.

"Klerykalna zawiść". Papież przestrzega księży przed zagrożeniam dla kościoła

Kolejnym tematem rozmowy była invidia clericalis, czyli zawiść klerykalna. Papież przestrzegł przed zazdrością wobec kolegów, którzy otrzymują bardziej prestiżowe parafie lub stanowiska. Zamiast rywalizacji duchowni powinni budować relacje oparte na braterstwie i wzajemnym wsparciu.

Podczas spotkania Leon XIV poruszył również kwestie duszpasterstwa młodzieży. Zwrócił uwagę, że wielu młodych ludzi doświadcza izolacji, problemów rodzinnych i wyzwań społecznych, a posługa księdza powinna polegać na autentycznym towarzyszeniu im w życiu.

ZOBACZ: W tym europejskim kraju papież nie był od 500 lat. Pojedzie tam Leon XIV

Papież zachęcał do wychodzenia z inicjatywami w obszarach sportu, sztuki i kultury jako sposobu na budowanie relacji i wprowadzanie młodych w życie chrześcijańskie.

Na koniec papież przypomniał o znaczeniu stałego kształcenia i osobistego zaangażowania w życie parafii. Podkreślił także rolę księży w obronie życia i opiece nad chorymi oraz osobami starszymi, zaznaczając, że nawet w słabości życie ma ogromną wartość, gdy jest ofiarowane w modlitwie i służbie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni