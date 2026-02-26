Żandarmeria Wojskowa poinformowała o godnej naśladowania postawie jednej z żołnierek, która uratowała życie dziesięcioletniego chłopca podczas podróży samolotem linii SkyUp Airlines.

"To miał być beztroski czas i zasłużony odpoczynek spędzony za granicą. Jednak zanim nastąpił, poprzedziło go wydarzenie, które zmroziło krew w żyłach pasażerom i obsłudze samolotu. Na szczęście nie wszystkim" - podano w komunikacie ŻW.

Żandarmeria Wojskowa. Żołnierka uratowała życie dziecka

Jak podaje ŻW, dziesięcioletni chłopiec podróżujący na pokładzie samolotu, w którym znajdowała się żołnierka, zadławił się i przestał oddychać. Dzięki reakcji kobiety uniknięto tragedii.

"Natychmiastowe usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych i profesjonalnie przeprowadzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa sprawiły, że po 5 minutach dziecko odzyskało funkcje życiowe" - informuje ŻW.

Postawa żołnierki została nagrodzona. "Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej płk Tomasz Kazjer pogratulował żołnierzowi Zarządu II brawurowo przeprowadzonej akcji ratowania życia i wyróżnił go nagrodą finansową" - czytamy w komunikacie.

Żołnierka uratowała życie dziecka. Podziękowania linii lotniczych

W reakcji na postawę kobiety linie lotnicze skierowały w stronę żołnierki podziękowania i wyrazy uznania.

"Droga Klaudio, chcielibyśmy wyrazić naszą serdeczną wdzięczność za udzielenie pierwszej pomocy dziecku podczas naszego lotu. Twoja uważność, opanowanie oraz gotowość do pomocy zamieniły trudną sytuację w taką, która była pełna troski i poczucia bezpieczeństwa. Dzięki Twojej szybkiej reakcji dziecko otrzymało niezbędną pomoc, a rodzice nie pozostali sami w chwili niepokoju" - przekazał przedstawiciel linii SkyUp Airlines.

Autorzy podziękowań podkreślili również, że "szczególnie inspirujące jest to, że jesteś na drodze do zawodu medycznego - już teraz pokazując wartości, odpowiedzialność i współczucie, które ratują życie".

