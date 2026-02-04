O przyznaniu odznaczenia sierżantowi Ollisowi poinformowała kongresmenka z Nowego Jorku Nicole Malliotakis.

"Biały Dom poinformował nas, że bohater ze Staten Island (dzielnicy Nowego Jorku - red.), sierżant sztabowy armii amerykańskiej, otrzymał Medal Honoru za niezwykłe bohaterstwo. W 2013 r. sierżant poświęcił życie, aby uratować sojuszniczego żołnierza, a jego odwaga, bezinteresowność i poświęcenie stanowią najlepszy przykład wartości naszego narodu" - napisała we wtorek na Facebooku.

Podkreśliła, że zabiegi o uhonorowanie Ollisa trwały od lat i wyraziła wdzięczność prezydentowi Donaldowi Trumpowi za przyznanie żołnierzowi medalu.

Rodzina zmarłego dziękuje Trumpowi. "Ogromna duma i wieczna wdzięczność"

Wdzięczność wyraziła też rodzina Ollisa. "Jesteśmy niezmiernie wdzięczni prezydentowi Stanów Zjednoczonych za uhonorowanie Medalem Honoru heroizmu naszego syna, sierżanta sztabowego armii amerykańskiej Michaela Ollisa. Świadomość, że życie Michaela, jego dziedzictwo i ostatni akt odwagi nie zostały zapomniane, wywołuje w nas ogromną dumę i wieczną wdzięczność" - napisała rodzina w wydanym oświadczeniu.

ZOBACZ: Premier Norwegii o konfrontacji z Trumpem. "Spojrzałem mu w oczy"

Na razie nie ogłoszono, kiedy odbędzie się uroczystość wręczenia medalu.

Pochodzący z nowojorskiej dzielnicy Staten Island Ollis zginął 28 sierpnia 2013 r., gdy podczas samobójczego zamachu w afgańskiej prowincji Ghazni zasłonił własnym ciałem rannego kapitana Karola Cierpicę. 24-letni Ollis był wówczas na swojej trzeciej misji bojowej.

Medal Honoru. Rygorystyczny proces weryfikacyjny

Obecne kryteria przyznawania Medalu Honoru zostały ustalone w 1963 r. w czasie wojny wietnamskiej. Zgodnie z nimi, medal może zostać przyznany za działania podjęte przeciwko wrogowi Stanów Zjednoczonych podczas operacji wojskowych związanych z konfliktem z wrogimi siłami zagranicznymi lub podczas służby u boku sojuszniczych sił zagranicznych, zaangażowanych w konflikt zbrojny, w którym USA nie są stroną wojującą.

ZOBACZ: F-35 zestrzelił dron Shahed-139. Rosną napięcia między USA a Iranem

Przyznanie medalu wiąże się z rygorystycznym procesem weryfikacyjnym. Każda rekomendacja wymaga szczegółowych raportów dotyczących samego czynu i warunków panujących na polu walki, co najmniej dwóch złożonych pod przysięgą zeznań naocznych świadków oraz dodatkowych dowodów potwierdzających.

Rekomendacje muszą zostać zatwierdzone przez całą strukturę dowodzenia wojskowego, zanim trafią do prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni