Słowa ukraińskiego prezydenta padły podczas środowej konferencji prasowej w Kijowie. Wówczas Wołodymyr Zełenski wskazał, że odnotowany do tej pory norweski wkład w program PURL wynosi 970 milionów dolarów. Polityk podkreślił przy tym, że "Norwegia jest jednym z najbardziej aktywnych inwestorów", a przekazane przez ten kraj pieniądze "pozwalają na zakup środków obrony powietrznej dla walczącej Ukrainy.

Zełenski wezwał pozostałe kraje do dalszego wspierania tej inicjatywy. Zaznaczył, że obecnie Ukrainie brakuje m.in. amerykańskich systemów rakietowych Patriot.

Ogromne pieniądze od Norwegii dla Ukrainy. "Zrobimy wszystko"

Podczas konferencji w Kijowie głos zabrał również premier Norwegii, Jonas Gahr Støre. Zadeklarował on, że dziś jego kraj "wspiera to, czego Ukraina potrzebuje najbardziej", a mianowicie obronę powietrzną.

- Zrobimy wszystko, aby wzmocnić to, a także zdolności do produkcji dronów, artylerii dalekiego zasięgu, a także sprzętu i zdolności w wymiarze morskim- powiedział szef norweskiego rządu.

Fundusz PURL dla Ukrainy. Zełenski podziękował Europie za pomoc

Inicjatywa PURL jest efektem sierpniowego spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z szefem NATO Markiem Rutte. Jak wyjaśnił później Zełenski, dzięki temu programowi "państwa członkowskie NATO mogą współpracować przy zakupie wyprodukowanej w USA broni dla Ukrainy".

Ukraiński prezydent zaznaczył przy tym, że "każdy wkład w ramach PURL to bezpośrednia inwestycja" w zdolność obronną jego państwa i "przybliżenia godnego pokoju". "Dziękuję wszystkim naszym sojusznikom za wsparcie Ukrainy" - przekazał Zełenski w połowie sierpnia.

