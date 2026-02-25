Śmierć 16-letniej Mai z Mławy. Ruch sądu w sprawie Bartosza G.

Bartosz G., podejrzewany o pozbawienie życia 16-letniej Mai z Mławy, został skierowany na obserwację psychiatryczną. Tak zadecydował Sąd Okręgowy w Płocku, który wcześniej poddał analizie opinie biegłych, którzy uznali podjęcie takich kroków za konieczne.

Wniosek o orzeczenie obserwacji psychiatrycznej, który został sporządzony przez Prokuraturę Okręgową w Płocku, trafił do Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Płocku 12 lutego. W środę został on rozpoznany na posiedzeniu zamkniętym.

W styczniu 18-latek został poddany jednodniowemu badaniu psychiatrycznemu pod okiem zespołu lekarzy specjalistów, które dotyczyło jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. Po otrzymaniu opinii ekspertów prokuratura informowała, że zawarte w wynikach badania wnioski obligują ją, aby wystąpić do sądu o skierowanie podejrzanego na obserwację psychiatryczną.

Rzeczniczka płockiego sądu Iwona Wiśniewska-Bartoszewska, pytana o podjętą decyzję, przekazała, że "wydane zostało postanowienie o poddaniu podejrzanego badaniu stanu zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją". Wyjaśniła, że obserwacja ma zostać przeprowadzona "w określonym w postanowieniu zakładzie psychiatrycznym przez okres nieprzekraczający czterech tygodni".

Maja po raz ostatni wyszła z rodzinnego domu 23 kwietnia wieczorem. Miała wrócić po 30 minutach, jednak tak się nie stało. - Poszukiwania 16-latki trwały od 24 kwietnia wieczorem, kiedy jej matka złożyła zawiadomienie o zaginięciu córki - informowała Polsat News rzecznik KWP w Radomiu, podinsp. Katarzyna Kucharska.

1 maja odnaleziono ciało 16-latki w zaroślach w pobliżu zakładu produkcyjnego należącego do rodziny podejrzanego. Tego samego dnia w Grecji zatrzymano wówczas 17-letniego Bartosza G.

Pod koniec grudnia młody mężczyzna został przewieziony do kraju. Dwa dni po sprowadzeniu go do Polski przedstawiono mu zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Bartosz G. podczas przesłuchania w płockiej prokuraturze nie przyznał się do popełnienia tego czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu 16-letniej Mai były rozległe obrażenia głowy. Niektóre greckie media podawały, że Bartosz G. miał zaciągnąć 16-latkę do warsztatu stolarskiego, gdzie wielokrotnie uderzał ją siekierą albo młotkiem, a następnie oblał jej ciało substancją chemiczną, powodując oparzenia. Prokuratura nie komentuje tych doniesień, powołując się na dobro prowadzonego śledztwa.

