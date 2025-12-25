Zabójstwo 16-letniej Mai. Po siedmiu miesiącach podejrzany usłyszał zarzuty

Podczas konferencji prasowej przed płocką prokuraturą mec. Kasprzyk przekazał informację o dokonanych czynnościach i wyjaśnił, dlaczego na sprowadzenie podejrzanego do kraju trzeba było czekać aż siedem miesięcy.

ZOBACZ: Zabójstwo 16-letniej Mai. Rodzina alarmuje w sprawie matki Bartosza G.



- Została przeprowadzona sekcja zwłok, która jednoznacznie wskazuje na sposób i proceder zabójstwa Mai. Podejrzany został przesłuchany, odmówił składania zeznań i nie przyznał się do czynów, które są mu zarzucane - poinformował mec. Kasprzyk.



- Teraz podejrzany wraz z konwojem udał się do sądu w Mławie, gdzie odbędzie się posiedzenie aresztowe i zobaczymy, jaka będzie decyzja sądu. My jesteśmy dobrej nadziei. Mamy nadzieję, że areszt zostanie wobec Bartosza G. wydany - przekazał adwokat.

Sprowadzenie Bartosza G. do kraju trwało siedem miesięcy. Mecenas wskazał przyczyny

W ocenie dr Wojciecha Kasprzyka przyczyną przedłużającej się procedury sprowadzenia podejrzanego do kraju była opieszałość greckiego wymiaru sprawiedliwości.

ZOBACZ: Sprawiedliwość może poczekać? Rodzina Mai z Mławy walczy z greckim systemem



- To procedura grecka utrudniała całe to postępowanie, ponieważ zarówno sąd grecki zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji mógł od razu zwrócić się do Polski z zapytaniem o to, czy 17-latek zgodnie z kodeksem karnym odpowiada jako osoba pełnoletnia - wyjasnili śledczy.



- Nie robiono tego bardzo długo - dodał i zaznaczył, że procedury przyśpieszyły dopiero po tym, jak reprezentujący rodzinę ofiary adwokaci udali się osobiście do Aten.

Morderstwo 16-letniej Mai w Mławie. Podejrzanego zatrzymano w Grecji

Maja zaginęła 23 kwietnia wieczorem, dzień później rodzina złożyła zawiadomienie na policję i rozpoczęto intensywne poszukiwania.



Policja znalazła ciało zaginionej 16-latki 1 maja nad ranem. Tego samego dnia w Grecji zatrzymano 17-latka podejrzanego o dokonanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zgon nastąpił wskutek licznych i rozległych obrażeń głowy, zadanych tępym narzędziem.

ZOBACZ: Zabójstwo 16-letniej Mai. Prokuratura ujawniła wyniki sekcji zwłok

Sprawca znał ofiarę. "23 kwietnia doszło do ich spotkania i tego samego dnia wieczorem doszło do zabójstwa" - informowała w maju mławska prokuratura.

Podejrzanego udało się wytypować na podstawie nagrań z monitoringu, jednak wówczas przebywał on już w Grecji w ramach wymiany uczniów.

ZOBACZ: Zabójstwo 16-latki. Ojciec dziewczyny chce poznać odpowiedź na "najważniejsze pytanie"



- Dzięki międzynarodowej współpracy policji doszło do ustalenia, gdzie ten mężczyzna przebywa. W czwartek wieczorem został on zatrzymany w Grecji - informowała w maju podinsp. Katarzyna Kucharska.



Choć pierwotnie prokuratura twierdziła, że uda się go sprowadzić do Polski w ciągu kilku tygodni, 17-latek został przetransportowany do kraju w Wigilię.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni