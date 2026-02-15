Hałuszczenko został zatrzymany na granicy przy próbie opuszczenia kraju - powiadomiły wcześniej z powołaniem na źródła własne portale Ukrainska Prawda i RBK-Ukraina.

Niedługo później informacje w tej sprawie potwierdziły ukraińskie służby. "Dziś, podczas przekraczania granicy, detektywi NABU zatrzymali byłego ministra energetyki w związku ze sprawą 'Midas'. Trwają wstępne działania śledcze" - oświadczyło NABU w komunikatorze Telegram.

Według Ukrainskiej Prawdy polityk został zatrzymanym, kiedy podróżował pociągiem.

Ukraina. Afera korupcyjna. Ustalenia śledczych

W listopadzie NABU i SAP (Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej - red.) ujawniły rozległy system korupcyjny w ukraińskiej energetyce.

Według ustaleń śledczych jego uczestnicy pobierali od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatomu, łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który - jak ustalono - przeszło około 100 mln dolarów.

Zatrzymano pięć osób, a siedmiu innym postawiono zarzuty. W śledztwie, które toczy się pod kryptonimem "Midas", figuruje m.in. nazwisko Tymura Mindicza, biznesmena i współpracownika prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Współpracownik Wołodymyra Zełenskiego zatrzymany. Tymur Mindycz organizatorem procederu

Mindicz, który ukrywa się za granica, uważany jest za organizatora całego procederu. NABU podało także, że udokumentowano, jak członkowie organizacji przestępczej przekazywali pieniądze byłemu wicepremierowi Ołeksijowi Czernyszowowi.

Prokuratorzy SAP informowali, że Mindicz nawiązał kontakty z ówczesnym ministrem energetyki (do 17 lipca ubiegłego roku), a późniejszym ministrem sprawiedliwości - Hałuszczenką.

Za jego pośrednictwem Mindicz miał sprawować kontrolę nad przepływami finansowymi w sektorze gazowym i energetycznym Ukrainy. Hałuszczenko miał korzystać z usług Mindicza w celu prania pieniędzy za pośrednictwem pełnomocnika doradcy ministra energetyki Ihora Myroniuka.

