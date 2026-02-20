Wiele kobiet i dzieci wśród ofiar wojny w Ukrainie. Są nowe dane

Najnowsze dane w tej sprawie udostępniła w piątek agencja Reutera. Powołując się na informacje przekazane tego samego dnia podczas briefingu prasowego przez Sofię Calltorp, szefową organizacji UN Women, wskazano, że od 24 lutego 2022 roku na Ukrainie zginęło ponad 5 tys. kobiet i dziewcząt.

We wtorek portal LB.ua poinformował z kolei o liczbie poległych ukraińskich cywilów. Bazując na danych Organizacji Narodów Zjednoczonych, dziennikarze wskazali, że w ciągu niespełna czterech lat od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę śmierć poniosło 15 tys. takich osób, a ponad 41 tys. zostało rannych.

Tylu ukraińskich żołnierzy zginęło na froncie. Wołodymyr Zełenski zabrał głos

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał z kolei 5 lutego, że w ciągu ostatnich czterech lat na froncie poległo 55 tys. ukraińskich żołnierzy. Jak podkreślił, chodzi zarówno o osoby z poboru, jak i zawodowych wojskowych.

Zełenski dodał ponadto, że "duża liczba osób" jest oficjalnie uznawanych za zaginione.

Tragiczny bilans wojny w Ukrainie. Oficjalne dane

Jak przypomniał portal Kyiv Independent, ukraińskie władze rzadko wypowiadają się publicznie na temat strat poniesionych przez tamtejszą armię. Przez pierwsze dwa lata wojny unikano podawania takich danych. W lutym 2024 roku Zełenski informował natomiast, że liczba poległych ukraińskich żołnierzy została oszacowana na 31 tys.

Stacja Sky News przypomniała o styczniowym raporcie amerykańskiego think tanku Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), który szacował liczbę poległych żołnierzy ukraińskich na 100-140 tys., a łączne straty, uwzględniające też rannych i zaginionych - na 600 tys.

Moskwa nie ujawnia swoich strat. Według CSIS były one znacznie większe od ukraińskich. Think tank oszacował je na około 1,2 mln, wliczając zabitych, rannych i zaginionych. Zdaniem think tanku liczba zabitych Rosjan mogła wynieść nawet 325 tys.

