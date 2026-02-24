Współzałożyciel Telegrama Paweł Durow pod lupą rosyjskich służb. Jak przekazały powiązane z Kremlem media, działania mężczyzny są badane w związku z zarzutami o wspieranie działalności terrorystycznej.

Z materiałów Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji, na które powołuje się państwowy dziennik "Rossijskaja gazieta", wynika, że od 2022 roku liczba zarejestrowanych przestępstw popełnionych przy użyciu aplikacji przekroczyła 153 tysiące.

ZOBACZ: Telegram też do wyrzucenia. Rosja ogranicza dostęp do komunikatora

33 tysiące z nich to przestępstwa o charakterze sabotażowym, terrorystycznym i ekstremistycznym, w tym podpalenia biur poborowych, morderstwa i działania z użyciem materiałów wybuchowych.

"Dzięki działaniom rosyjskiego FSB udało się zapobiec 475 atakom terrorystycznym, które przygotowano za pośrednictwem Telegrama" - podał dziennik, cytowany przez agencję Anadolu.

Rosyjskie media o atakach przygotowanych przez komunikator Telegram. Są dane

Wśród przestępstw, których udało się zapobiec, gazeta podała, że znalazło się 61 strzelanin w szkołach zaplanowanych przez nastolatków. Dziennik przekazał również, że za pośrednictwem Telegrama został skoordynowany atak terrorystyczny na ratusz Crocus w marcu 2024 roku.

"Ofiarami cyfrowej pobłażliwości byli rosyjscy obywatele, blogerzy i dziennikarze, w tym Daria Duginа i Maksim Fomin, a także dziewięciu wysokich rangą oficerów wojskowych, w tym gen. por. Igor Kirillow. Wróg, korzystając z analityki Telegrama, zbierał dane o ich krewnych, trasach podróży i codziennych rutynach" - napisano.

ZOBACZ: Rosjanie wprost o swoich celach. Głos Kremla w rocznicę napaści

Dodatkowo, jak przekazała gazeta, odnotowano około 700 bezpośrednich gróźb pod adresem członków rodzin rosyjskiego personelu wojskowego.

W tym samym czasie, w ciągu ostatnich kilku lat, rosyjski regulator mediów państwowych Roskomnadzor wysłał do zespołu Durowa ponad 150 tys. wniosków za pośrednictwem oficjalnych kontaktów, domagając się usunięcia wszelkiego rodzaju nielegalnych treści, jednak zostały one zignorowane - poinformowała "Rossijskaja Gazieta".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni