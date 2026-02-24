Ukrainiec podpisał kontrakt z Rosją. Skrucha nie wystarczyła, by uniknął kary

Świat

36-letni Ukrainiec, który po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na jego kraj postanowił walczyć u boku Rosjan. Choć po pojmaniu wyraził skruchę i przyznał się do winy, został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Do listy kar dopisano również przepadek majątku.

Zniszczony budynek z płonącym wrakiem samochodu na tle dymu.
PAP/EPA/STRINGER
36-latek z Ukrainy skazany za zdradę państwa. Walczył po stronie Rosjan (zdj. ilustracyjne)

Jak poinformowała agencja Interfax, mężczyzna został uznany za winnego zdrady państwa popełnionej w warunkach stanu wojennego w Ukrainie i przez to usłyszał wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo zasądzona została wobec niego konfiskata majątku.

 

Do pojmania 36-latka przez ukraińskie siły doszło w grudniu zeszłego roku. W trakcie śledztwa przyznał się on do winy oraz wyraził skruchę. Mężczyzna zaczął współpracować z Rosją po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Pochodził z Ukrainy, ale swój kraj zdradził. Walczył u boku Rosjan

Wtedy właśnie skazany miał opuścić swoją ojczystą wieś Jakymiwka w obwodzie zaporoskim i uzyskać paszport Federacji Rosyjskiej, tym samym "zrywając prawne więzi z Ukrainą".

 

ZOBACZ: Zełenski w czwartą rocznicę wybuchy wojny. "Ukraina obroniła niepodległość. Putin nie złamał narodu"

 

Następnie 36-latek osiadł w miejscowości Bałaszycha w obwodzie moskiewskim i podpisał kontakt z rosyjskim Ministerstwem Obrony. Po ukończeniu podstawowego szkolenia wojskowego został wcielony do 352. Pułku Strzelców Zmotoryzowanych.

 

W 2025 roku mężczyzna, który zdradził Ukrainę, został przeniesiony na teren działań wojennych w pobliżu wsi Kuryliwka w obwodzie charkowskim.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Intruz na terenie posiadłości Trumpa. Nie żyje uzbrojony mężczyzna
Alicja Krause / wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ROSJAŚWIATUKRAINAWOJNAWOJNA W UKRAINIEWYROKZDRADA STANUZDRAJCA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 