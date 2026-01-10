W zakończenie wojny między Ukrainą i Rosją w 2026 roku nie wierzy ponad połowa respondentów z Polski w sondażu SW Research dla Onetu. 55,8 proc. ankietowanych ocenia, iż mimo ostatnich deklaracji światowych przywódców, konflikt w najbliższych miesiącach nie dobiegnie końca.

Koniec wojny w Ukrainie możliwy w 2026 roku? Nowy sondaż

Badanie wskazuje jednocześnie, że bardziej optymistycznie do takiego scenariusza podchodzi co piąta zapytana osoba. Zdaniem 19,5 proc. ankietowanych rosyjska agresja może zakończyć się już niebawem.

Pozostała część respondentów, zapytana o kwestię wojny w Ukrainie, wskazuje, iż "trudno powiedzieć", czy konflikt zakończy się w tym roku. Taki wariant wybrało 24,7 proc. badanych.

Negocjacje pokojowe. Mówią o "kamieniu milowym"

- Zauważamy, że negocjacje osiągnęły nowy kamień milowy wraz z naszymi europejskimi partnerami oraz oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi i wszystkimi członkami koalicji chętnych. Sądzimy, że ta wojna może zakończyć się podczas państwa prezydencji - cytuje słowa Wołodymyra Zełenskiego sprzed kilku dni agencja Unian. Wypowiedź ta miała miejsce podczas wizyty prezydenta Ukrainy w stolicy Cypru Nikozji, gdzie odbyła się ceremonia inauguracji przewodnictwa tego kraju w Radzie UE.

Wcześniej o "kamieniu milowym" w negocjacjach mówili amerykańscy negocjatorzy - Jared Kushner i Steve Witkoff. - Poczyniliśmy znaczne postępy w kilku kluczowych obszarach prac - przekazano po zakończeniu spotkania przedstawicieli państw wchodzących w skład koalicji chętnych. O ustaleniach pozytywne wypowiadał się też sam Zełenski, nazywając je "wielkim krokiem naprzód".



- Jesteśmy coraz bliżej porozumienia, może nawet bardzo blisko - mówił z kolei Donald Trump podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy po rozmowach w posiadłości amerykańskiego przywódcy na Florydzie pod koniec grudnia.

Sondaż został zrealizowany w dniu 7 stycznia 2026 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 808 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

