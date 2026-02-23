W poniedziałek wyspę Kreta minął zmierzający na Bliski Wschód największy amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford - podał Reuters. Choć Iran i USA prowadzą negocjacje, Donald Trump nie wyklucza "ograniczonego ataku", o czym poinformował w czwartek podczas pierwszego posiedzenia Rady Pokoju.

Również w poniedziałek amerykański prezydent stwierdził, że jeśli Iran nie zawrze porozumienia z USA w sprawie swoich ambicji nuklearnych, będzie to miało konsekwencje także dla jego mieszkańców. "Jeśli nie zawrzemy umowy, będzie to bardzo zły dzień dla tego kraju, a także bardzo smutny dzień dla jego obywateli, bo są wspaniali i cudowni, a coś takiego nigdy nie powinno się im przydarzyć" - napisał.

Według źródeł Axios przeciwnikiem ataku na Iran ma być generał Dan Caine, najwyższy rangą wojskowy USA, który ma znaczny wpływ na decyzje amerykańskiego prezydenta.

Atak USA na Iran. Generał Caine obawia się "uwikłania się długotrwały konflikt"

Caine miał informować Trumpa o ryzyku, jakie może pociągać za sobą atak na Iran. Wojskowy jest zdania, że nawet ograniczona operacja pociąga za sobą groźbę zaangażowania w długotrwały konflikt podobny do tego w Iraku czy Afganistanie.

"Caine uważa, że ​​stawka dużej operacji w Iranie jest wyższa, z większym ryzykiem wplątania się w konflikt i ofiar wśród Amerykanów" - twierdzą źródła Axios, porównując sytuację do styczniowego ataku na Wenezuelę.

Autorytet generała w kwestii ataku na Iran ma być tym większy, że był zwolennikiem operacji w Wenezueli, czym miał dowieść w Białym Domu, że nie stroni od konfrontacji.

Generał Caine wpłynie na decyzje Trumpa? "Cieszy się ogromnym szacunkiem"

"Caine nie podchodzi sceptycznie do kampanii militarnej, lecz jest trzeźwo i realistycznie nastawiony do szans na sukces i do tego, co może się wydarzyć po wybuchu wojny" - podał serwis, wskazując, że w przypadku ataku na Iran problemem byłoby w ogóle określenie tego, co można byłoby uznać za militarny sukces operacji.

Serwis podkreśla wpływ, jaki generał Caine ma na Donalda Trumpa i znaczną rolę, jaką wojskowy odgrywa w kształtowaniu polityki Białego Domu. "Pozycja Caine'a może mieć szczególny wpływ, ponieważ jest on głównym doradcą wojskowym Trumpa i cieszy się ogromnym szacunkiem prezydenta" - podał Axios.

