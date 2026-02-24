Obywatel Czarnogóry zatrzymany na lotnisku Chopina. Miał szpiegować dla Chin

Polska

32- letni mężczyzna podejrzany o szpiegostwo na rzecz Chin trafił na 7 dni do aresztu. Obywatel Czarnogóry poszukiwany był przez Litwę Europejskim Nakazem Aresztowania, a zatrzymany został przez CBŚP na lotnisku Chopina w Warszawie. Według litewskich służb, zbierał on informacje na rzecz chińskiego wywiadu od 2023 roku.

Zbliżenie na naszywkę z napisem "CBŚP" na czarnym materiale.
32-letni obywatel Czarnogóry podejrzany o szpiegostwo został zatrzymany przez CBŚP

Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratora i zastosował siedmiodniowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o szpiegostwo dla Chin - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Za mężczyzną wydany był Europejski Nakaz Aresztowania.

Zatrzymanie szpiega w Warszawie. Litwa wystawiła ENA

Siedmiodniowy areszt wydany został na czas oczekiwania na przesłanie nakazu europejskiego sądu. Prokurator zaznaczył, że dokumenty związane z ENA wpłynęły już do polskiej prokuratury.

 

W sobotę funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali na warszawskim lotnisku Chopina obywatela Czarnogóry poszukiwanego ENA przez Litwę.

 

- Mężczyzna był poszukiwany ENA przez jedno z państw UE w związku z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej - przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Miał szpiegować na rzecz Chin. Zatrzymało go CBŚP

Publiczna litewska telewizja LRT przekazała, powołując się na doniesienia służb, że Czarnogórzec ma 32 lata, a śledztwo w jego sprawie toczy się od lipca 2025 roku

 

Według informacji zebranych przez litewskich funkcjonariuszy, zatrzymany w Warszawie mężczyzna miał od 2023 roku gromadzić i przekazywać informacje na temat Litwy, które mogły zainteresować chińskie instytucje wywiadowcze

 

Litewskie służby nie podają bardziej szczegółowych informacji. Według doniesień LRT trwają prace nad zorganizowaniem jego ekstradycji z Polski na Litwę.

 

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
