Obywatel Czarnogóry zatrzymany na lotnisku Chopina. Miał szpiegować dla Chin
32- letni mężczyzna podejrzany o szpiegostwo na rzecz Chin trafił na 7 dni do aresztu. Obywatel Czarnogóry poszukiwany był przez Litwę Europejskim Nakazem Aresztowania, a zatrzymany został przez CBŚP na lotnisku Chopina w Warszawie. Według litewskich służb, zbierał on informacje na rzecz chińskiego wywiadu od 2023 roku.
Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratora i zastosował siedmiodniowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o szpiegostwo dla Chin - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Za mężczyzną wydany był Europejski Nakaz Aresztowania.
Zatrzymanie szpiega w Warszawie. Litwa wystawiła ENA
Siedmiodniowy areszt wydany został na czas oczekiwania na przesłanie nakazu europejskiego sądu. Prokurator zaznaczył, że dokumenty związane z ENA wpłynęły już do polskiej prokuratury.
ZOBACZ: Wyrok w sprawie obywatela Izraela. Szpiegował na rzecz Rosji w kraju NATO
W sobotę funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali na warszawskim lotnisku Chopina obywatela Czarnogóry poszukiwanego ENA przez Litwę.
- Mężczyzna był poszukiwany ENA przez jedno z państw UE w związku z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej - przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.
Miał szpiegować na rzecz Chin. Zatrzymało go CBŚP
Publiczna litewska telewizja LRT przekazała, powołując się na doniesienia służb, że Czarnogórzec ma 32 lata, a śledztwo w jego sprawie toczy się od lipca 2025 roku.
ZOBACZ: Szpiegował dla Rosji, działał w Bydgoszczy. Grozi mu dożywocie
Według informacji zebranych przez litewskich funkcjonariuszy, zatrzymany w Warszawie mężczyzna miał od 2023 roku gromadzić i przekazywać informacje na temat Litwy, które mogły zainteresować chińskie instytucje wywiadowcze.
Litewskie służby nie podają bardziej szczegółowych informacji. Według doniesień LRT trwają prace nad zorganizowaniem jego ekstradycji z Polski na Litwę.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej