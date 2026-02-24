Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratora i zastosował siedmiodniowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o szpiegostwo dla Chin - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Za mężczyzną wydany był Europejski Nakaz Aresztowania.

Zatrzymanie szpiega w Warszawie. Litwa wystawiła ENA

Siedmiodniowy areszt wydany został na czas oczekiwania na przesłanie nakazu europejskiego sądu. Prokurator zaznaczył, że dokumenty związane z ENA wpłynęły już do polskiej prokuratury.

W sobotę funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali na warszawskim lotnisku Chopina obywatela Czarnogóry poszukiwanego ENA przez Litwę.

- Mężczyzna był poszukiwany ENA przez jedno z państw UE w związku z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej - przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Miał szpiegować na rzecz Chin. Zatrzymało go CBŚP

Publiczna litewska telewizja LRT przekazała, powołując się na doniesienia służb, że Czarnogórzec ma 32 lata, a śledztwo w jego sprawie toczy się od lipca 2025 roku.

Według informacji zebranych przez litewskich funkcjonariuszy, zatrzymany w Warszawie mężczyzna miał od 2023 roku gromadzić i przekazywać informacje na temat Litwy, które mogły zainteresować chińskie instytucje wywiadowcze.

Litewskie służby nie podają bardziej szczegółowych informacji. Według doniesień LRT trwają prace nad zorganizowaniem jego ekstradycji z Polski na Litwę.

