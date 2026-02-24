Włoscy śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie zniknięcia z magazynów Sił Powietrznych w Brindisi około 2,5 tys. części do samolotów wojskowych, które kosztowały - w przybliżeniu - 17 milionów euro. Jak donoszą tamtejsze media, brakujące części obejmują moduły elektroniczne i systemy do myśliwców bombowych Panavia Tornado i AMX, a także samolotów transportowych Lockheed C-130 Hercules.

Włochy. Zniknęły części do samolotów wojska. Wśród podejrzanych generałowie

Na liście i rzymskiej, i wojskowej prokuratury jest 12 podejrzanych, którzy usłyszeli zarzut przywłaszczenia mienia. Wśród nich są generałowie, kadra zarządzają logistyką Sił Powietrznych oraz kierownicy z zewnętrznej firmy zakontraktowanej do utrzymania materiałów w składzie w Brindisi.

Części, jakie zniknęły, nie są zwykłymi komponentami zamiennymi, lecz krytycznymi systemami awioniki niezbędnymi do bezpiecznej eksploatacji wojskowych maszyn. Zazwyczaj można je wyśledzić za pomocą rejestrów armii, kodów inwentaryzacyjnych i protokołów NATO.

Śledczy skupiają się teraz na tym, jak komponenty podlegające ścisłym procedurom kontrolnym zniknęły z oficjalnej ewidencji jeszcze przed ich fizycznym usunięciem z magazynów. Kluczowym elementem dochodzenia są certyfikaty "wycofania z użytku" wydane dla niektórych części po ich zniknięciu z magazynów.

Według śledczych jeśli części, które wciąż były sprawne, uznano za zużyte dopiero po fakcie, sugerowałoby to zorganizowaną próbę wyeliminowania ich identyfikacji.

Części do włoskich samolotów zniknęły. Trop prowadzi do Ameryki Południowej

Jeden z niewyjaśnionych jeszcze wątków śledztwa sugeruje, że części mogły zostać przekierowane do Ameryki Południowej, a szczególnie do Brazylii, gdzie niektóre z tych typów samolotów są eksploatowane - poinformował dziennik "La Repubblica". Model AMX został bowiem opracowany w ramach współpracy włosko-brazylijskiej i jest używany przez brazylijskie siły powietrzne.

Śledztwo weryfikuje, czy certyfikowane części zostały wprowadzone do międzynarodowych obiegów popytu, gdzie oryginalne części do starzejących się samolotów są coraz trudniejsze do zdobycia. Włoski wymiar sprawiedliwości zlecił ekspertyzę techniczną, aby ustalić rzeczywistego stanu zużycia części oraz określić, czy były one przeznaczone na złom, czy też pozostały w pełni użytkowe.

Włoskie Siły Powietrzne poinformowały, że powołały wewnętrzną komisję ds. dochodzenia technicznego. Władze nie ujawniły dalszych szczegółów, ponieważ prokuratorskie postępowanie pozostaje w toku.

