"Ze względu na awarię magistrali Oławska / Podwale, ciśnienie na terenie całego miasta zostało obniżone. Planowany czas przywrócenia regularnego ciśnienia to 12:00" - przekazało w opublikowanym komunikacie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Woda na ulicach Wrocławia. Trwa akcja służb

Tamtejsze MPWiK przekazało również, że z powodu awarii na magistrali wodociągowej doszło do obniżenia ciśnienia w sieci wodociągowej. Skutkiem tego może być brak wody na terenie miasta. Służby pracują nad wyłączeniem fragmentu magistrali.

Jak przekazał w rozmowie z Interią kpt. Damian Górka, rzecznik prasowy KM PSP we Wrocławiu, rura pękła na zbiegu ulic Oławskiej i Krasińskiego. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około 10:00. Kpt. Górka potwierdził, że woda wylewa się na ulicę i zalewa także tunel na wysokości Galerii Dominikańskiej.

Droga jest zamknięta w obu kierunkach. Wody nie ma w instytucjach w centrum i niektórych innych regionach miasta.

Awaria spowodowała duże utrudnienia w centrum Wrocławia. Jak poinformowało MPK Wrocław nie ma przejazdu przez ul. Oławską i Plac Społeczny. Na objazdy skierowano tramwaje linii 3, 5, 10, 12 i 13. Innymi trasami jeżdżą też autobusy linii 110, 112, 113, 114, 120 spod Galerii Dominikańskiej, podobnie jak pojazdy linii A w stronę Krzyków, N w stronę Jagodna i D w stronę ul. Giełdowej. Objazdy obowiązują też dla linii 145 na Tarnogaj i 146 w kierunku ul. Świeradowskiej.

Prace wciąż trwają - utrudnienia dla kierowców

Kilka minut po godz. 11 MPWiK przekazało, że zwiększa się ciśnienie wody na terenie Wrocławia.

"Udało się zamknąć wszystkie zasuwy na jednej z największych magistrali we Wrocławiu. W Zakładach Produkcji Wody zwiększamy ilość wody tłoczonej do sieci" - zapewniono w komunikacie.

"W ciągu 30-45 minut wodę powinny mieć wszystkie nieruchomości we Wrocławiu" - dodano. Komunikat przedsiębiorstwa przekazało także Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia i oficjalny profil miasta w mediach społecznościowych.

W południe miejskie przedsiębiorstwo opublikowało nowe informacje - na miejscu awarii wciąż pracują brygady rozkopowe, które chcą dotrzeć do uszkodzonego odcinka sieci.

Spółka przekazała także, że fragment ulicy Traugutta na wysokości OVO, w kierunku Placu Dominikańskiego, a także skręt w Podwale zostały wyłączone z ruchu. Na dwóch prawych pasach prowadzących w stronę Galerii Dominikańskiej, w miejscu wystąpienia awarii, trwają prace naprawcze. Na dwóch lewych pasach prowadzących do skrętu w Podwale doszło do uszkodzenia nawierzchni asfaltowej. W czwartek rozpocznie się usuwanie asfaltu, aby w piątek możliwe było poprowadzenie ruchu po warstwie tłucznia. W kolejnych dniach zostanie odtworzona nawierzchnia, co pozwoli na pełne udrożnienie ruchu.

