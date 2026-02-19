Wielka awaria w centrum Wrocławia. Woda zalewa ulice
Woda zalewa ulice Wrocławia po pęknięciu rury wodociągowej, przedostając się m.in. do tunelu przy Galerii Dominikańskiej. Władze miasta poinformowały, że mieszkańcy mogą mieć chwilowo obniżone ciśnienie wody w kranach, w niektórych miejscach może także wystąpić brak w jej dostawie. Według najnowszego komunikatu, woda na terenie całego miasta wróci ok. godz. 12.
"Ze względu na awarię magistrali Oławska / Podwale, ciśnienie na terenie całego miasta zostało obniżone. Planowany czas przywrócenia regularnego ciśnienia to 12:00" - przekazało w opublikowanym komunikacie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.
Woda na ulicach Wrocławia. Trwa akcja służb
Tamtejsze MPWiK przekazało również, że z powodu awarii na magistrali wodociągowej doszło do obniżenia ciśnienia w sieci wodociągowej. Skutkiem tego może być brak wody na terenie miasta. Służby pracują nad wyłączeniem fragmentu magistrali.
Jak przekazał w rozmowie z Interią kpt. Damian Górka, rzecznik prasowy KM PSP we Wrocławiu, rura pękła na zbiegu ulic Oławskiej i Krasińskiego. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około 10:00. Kpt. Górka potwierdził, że woda wylewa się na ulicę i zalewa także tunel na wysokości Galerii Dominikańskiej.
Droga jest zamknięta w obu kierunkach. Wody nie ma w instytucjach w centrum i niektórych innych regionach miasta.
Awaria spowodowała duże utrudnienia w centrum Wrocławia. Jak poinformowało MPK Wrocław nie ma przejazdu przez ul. Oławską i Plac Społeczny. Na objazdy skierowano tramwaje linii 3, 5, 10, 12 i 13. Innymi trasami jeżdżą też autobusy linii 110, 112, 113, 114, 120 spod Galerii Dominikańskiej, podobnie jak pojazdy linii A w stronę Krzyków, N w stronę Jagodna i D w stronę ul. Giełdowej. Objazdy obowiązują też dla linii 145 na Tarnogaj i 146 w kierunku ul. Świeradowskiej.
Prace wciąż trwają - utrudnienia dla kierowców
Kilka minut po godz. 11 MPWiK przekazało, że zwiększa się ciśnienie wody na terenie Wrocławia.
"Udało się zamknąć wszystkie zasuwy na jednej z największych magistrali we Wrocławiu. W Zakładach Produkcji Wody zwiększamy ilość wody tłoczonej do sieci" - zapewniono w komunikacie.
"W ciągu 30-45 minut wodę powinny mieć wszystkie nieruchomości we Wrocławiu" - dodano. Komunikat przedsiębiorstwa przekazało także Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia i oficjalny profil miasta w mediach społecznościowych.
W południe miejskie przedsiębiorstwo opublikowało nowe informacje - na miejscu awarii wciąż pracują brygady rozkopowe, które chcą dotrzeć do uszkodzonego odcinka sieci.
Spółka przekazała także, że fragment ulicy Traugutta na wysokości OVO, w kierunku Placu Dominikańskiego, a także skręt w Podwale zostały wyłączone z ruchu. Na dwóch prawych pasach prowadzących w stronę Galerii Dominikańskiej, w miejscu wystąpienia awarii, trwają prace naprawcze. Na dwóch lewych pasach prowadzących do skrętu w Podwale doszło do uszkodzenia nawierzchni asfaltowej. W czwartek rozpocznie się usuwanie asfaltu, aby w piątek możliwe było poprowadzenie ruchu po warstwie tłucznia. W kolejnych dniach zostanie odtworzona nawierzchnia, co pozwoli na pełne udrożnienie ruchu.
