Tragedia na pokładzie samolotu Air France. Nie żyje niemowlę

O sprawie poinformowała agencja AFP, która - powołując się na informacje od rzecznika linii Air France - przekazała, że niemowlę, które zmarło na pokładzie samolotu, cierpiało na poważną chorobę serca. Do Francji leciało na leczenie i w trakcie tej podróży doszło u niego do zatrzymania oddechu.

Jak podkreśliło Air France, podjęty został szereg działań, aby uratować życie niemowlęcia. W akcję ratunkową zaangażowano zarówno pasażerów, wśród których było kilku lekarzy. - Ich interwencja się nie powiodła - poinformował przedstawiciel Air France.

Tragedia na pokładzie samolotu. Niemowlę leciało do Francji na leczenie

Jak podkreśliła linia lotnicza, zachowane zostały wszelkie niezbędne procedury. Powiadomiona została także dyspozytornia paryskiej organizacji pomocowej Samu, aby uzgodnić z lekarzami szczegóły dotyczące akcji ratunkowej dziecka.

Przewoźnik odmówił udzielenia dalszych informacji o szczegółach tego tragicznego zdarzenia. Samolot, którym podróżowało dziecko, wystartował w niedzielę wieczorem z lotniska w Nairobi (Kenia). Maszyna wylądowała w porcie lotniczym Paryż-Roissy-Charles de Gaulle w poniedziałek około godziny 6:10.

