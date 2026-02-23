Zatrzymano go na polskiej granicy. Za to, co ukrył w ciężarówce, grozi 20 lat więzienia
111 kg nielegalnych substancji odkryli pogranicznicy w ciężarówce Białorusina w pobliżu polsko-litewskiej granicy w Budzisku. W trakcie kontroli samochodu mężczyzna zapewniał, że przewozi części do maszyn. Funkcjonariusze nie uwierzyli i przeszukali naczepę, odkryli tajemnicze pakunki.
Zatrzymany przez strażników pojazd, prowadzony przez obywatela Białorusi, został prześwietlony skanerem RTG, a następnie szczegółowo przeszukany. W naczepie mundurowi znaleźli 275 pakunków, w których znajdowało się łącznie ponad 111 kg haszyszu.
Akcja na granicy polsko-litewskiej. Obywatel Białorusi z zarzutami
Czarnorynkowa wartość znalezionych w pojeździe narkotyków jest szacowana na blisko 5,7 mln zł.
Zatrzymany mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach zarzut przewozu znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu zastosowano areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara grzywny i pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.
