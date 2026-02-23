Zatrzymany przez strażników pojazd, prowadzony przez obywatela Białorusi, został prześwietlony skanerem RTG, a następnie szczegółowo przeszukany. W naczepie mundurowi znaleźli 275 pakunków, w których znajdowało się łącznie ponad 111 kg haszyszu.

Akcja na granicy polsko-litewskiej. Obywatel Białorusi z zarzutami

Czarnorynkowa wartość znalezionych w pojeździe narkotyków jest szacowana na blisko 5,7 mln zł.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach zarzut przewozu znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu zastosowano areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara grzywny i pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

mar / polsatnews.pl