Organizacja World Climbing zdecydowała, że Rosjanie i Białorusini będą mogli ponownie występować na międzynarodowych rozgrywkach. Zakaz wprowadzono w marcu 2022 roku po napaści Rosji na Ukrainę, którą przeprowadzono częściowo także z terytorium Białorusi.

Światowa Federacja Wspinaczkowa zdecydowała o utrzymaniu w mocy dwóch sankcji. Po pierwsze sportowcy będą mogli występować wyłącznie pod neutralną flagą. Po drugie Rosja i Białoruś nadal nie mogą się ubiegać o organizację zawodów rangi międzynarodowej.

Rosjanie i Białorusini wracają do świata wspinaczki sportowej

Federacja stwierdziła w komunikacie, że decyzja jest wyrazem jej politycznej neutralności i zapowiedziała zorganizowanie w tej sprawie specjalnego panelu podczas kolejnego zgromadzenia ogólnego, jakie odbędzie się w kwietniu w Rijadzie.

Szef World Climbing Marco Scolaris dał się poznać jako zwolennik przywrócenia Rosjan i Białorusinów na rozgrywki już dwa lata temu. - To nie znaczy, że nie mówimy, iż Rosjanie zrobili coś niedopuszczalnego, ale jeśli karzemy sportowców, musimy stosować te same standardy do wielu innych krajów na świecie - mówił Scolaris w lipcu 2024 roku.

Afera przed paralimpiadą. Rosjanie i Białorusini wystąpią pod flagami narodowymi

Na występy Rosjan i Białorusinów pod własnymi, nie neutralnymi flagami, zgodę wyraził Międzynarodowy Komitet Paralimpijski. Będą więc one obecne 6 marca podczas uroczystości otwarcia zimowych igrzysk paralimpijskich.

ZOBACZ: Bojkot otwarcia igrzysk paralimpijskich. Polskie ministerstwo i komitet potwierdzają

W związku z decyzją bojkot tej inauguracyjnej imprezy zapowiedzieli m.in. przedstawiciele Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, delegaci i sportowcy Ukrainy czy europejski komisarz ds. sportu Glenn Micallef.

- To wszystko jest bardzo skandaliczne, natomiast taka była decyzja Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (...) Komitet paraolimpijski mógł zmienić statut, dokonać zmian przez cztery lata, nic nie zrobiono - powiedział prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasz Szeliga w rozmowie z polsatnews.pl.

