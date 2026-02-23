Rosjanie i Białorusini wracają do kolejnego sportu. Federacja wydała zgodę
Światowa Federacja Wspinaczkowa zdecydowała o zezwoleniu sportowcom z Rosji i Białorusi na udział w międzynarodowych rozgrywkach. To kolejna decyzja normalizująca występy sportowców z tych krajów po tym, jak na start pod własnymi flagami zezwolił im Międzynarodowy Komitet Paralimpijski. Ta decyzja poskutkowała bojkotem ceremonii otwarcia igrzysk paralimpijskich m.in. ze strony Polski.
Organizacja World Climbing zdecydowała, że Rosjanie i Białorusini będą mogli ponownie występować na międzynarodowych rozgrywkach. Zakaz wprowadzono w marcu 2022 roku po napaści Rosji na Ukrainę, którą przeprowadzono częściowo także z terytorium Białorusi.
Światowa Federacja Wspinaczkowa zdecydowała o utrzymaniu w mocy dwóch sankcji. Po pierwsze sportowcy będą mogli występować wyłącznie pod neutralną flagą. Po drugie Rosja i Białoruś nadal nie mogą się ubiegać o organizację zawodów rangi międzynarodowej.
Rosjanie i Białorusini wracają do świata wspinaczki sportowej
Federacja stwierdziła w komunikacie, że decyzja jest wyrazem jej politycznej neutralności i zapowiedziała zorganizowanie w tej sprawie specjalnego panelu podczas kolejnego zgromadzenia ogólnego, jakie odbędzie się w kwietniu w Rijadzie.
Szef World Climbing Marco Scolaris dał się poznać jako zwolennik przywrócenia Rosjan i Białorusinów na rozgrywki już dwa lata temu. - To nie znaczy, że nie mówimy, iż Rosjanie zrobili coś niedopuszczalnego, ale jeśli karzemy sportowców, musimy stosować te same standardy do wielu innych krajów na świecie - mówił Scolaris w lipcu 2024 roku.
Afera przed paralimpiadą. Rosjanie i Białorusini wystąpią pod flagami narodowymi
Na występy Rosjan i Białorusinów pod własnymi, nie neutralnymi flagami, zgodę wyraził Międzynarodowy Komitet Paralimpijski. Będą więc one obecne 6 marca podczas uroczystości otwarcia zimowych igrzysk paralimpijskich.
W związku z decyzją bojkot tej inauguracyjnej imprezy zapowiedzieli m.in. przedstawiciele Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, delegaci i sportowcy Ukrainy czy europejski komisarz ds. sportu Glenn Micallef.
- To wszystko jest bardzo skandaliczne, natomiast taka była decyzja Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (...) Komitet paraolimpijski mógł zmienić statut, dokonać zmian przez cztery lata, nic nie zrobiono - powiedział prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasz Szeliga w rozmowie z polsatnews.pl.
