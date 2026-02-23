"Wyłącznym dysponentem informacji o swoim stanie zdrowia zawsze i bezwarunkowo powinien być sam chory; gwarantuje mu to prawo, a także zwykła przyzwoitość" - oświadczył wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, odnosząc się do poniedziałkowej publikacji "Rzeczpospolitej".

W poniedziałek dziennik opublikował na swoim portalu artykuł Jacka Nizinkiewicza, którego tematem jest powszechność depresji - również wśród polityków - w związku z przypadającym 23 lutego Międzynarodowym Dniem Walki z Depresją. W tekście tym czytamy też, że z depresją zmaga się Szymon Hołownia.

"Nie choruję na depresję, zmagam się z innymi wyzwaniami. Jestem na dobrej drodze, leki działają, odzyskuję siły" - napisał Hołownia na platformie X.

Były marszałek Sejmu podkreślił, że, autor artykułu napisał tekst na podstawie plotek bez jego wiedzy i zgody. "Jacku, postąpiłeś podle. Oby, wszyscy ci, którzy w Międzynarodowym Dniu Walki z Depresją, odważają się wyjść z kręgu cierpienia, szukają swojej nadziei, nigdy dla nikogo nie stali się przedmiotem politycznej gry, towarem, przypadkiem do kazania, tekstu czy ploteczek" - przekazał.

"O wszystkim, o czym uznam za stosowne, że chcę publicznie opowiedzieć, z pewnością opowiem w swoim czasie" - oświadczył Hołownia. Do sprawy odniosła się Naczelna Izba Lekarska, która zaapelowała do mediów o "szczególną wrażliwość" w kwestii danych zdrowotnych osoby publicznej.

"Naczelna Izba Lekarska wyraża oburzenie z powodu kolejnego już, w ostatnim czasie, incydentu ujawnienia przez dziennikarzy danych zdrowotnych osoby publicznej. Takie działanie nigdy nie powinno mieć miejsca, a informacje dotyczące stanu zdrowia winny pozostawać pod szczególną ochroną" - przekazała NIL za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Szymon Hołownia: Osoby chore mają prawo, by próbować stawać na nogi

Hołownia ocenił też w internetowym wpisie, że choć często podnosi się argument o prawie opinii publicznej do wiedzy, to nie może on przeważać nad prawem osób chorych do godnego życia i spokojnej walki o zdrowie.

"Osoby chore mają z kolei prawo, by żyć. By próbować stawać na nogi. Pokonywać każdego dnia narzucane przez chorobę ograniczenia. Płacą za to wielką cenę. Nie potrzebują hałasu, tego by ktoś robił z nich exemplum wbrew ich woli, żeby karmił ich losem publiczność, by tak samemu zarobić na życie" - napisał Hołownia.

