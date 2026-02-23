Polska w czołówce NATO. Nasz kraj wyróżnia się na tle sojuszu
Polska znalazła się w czołówce państw NATO pod względem wydatków na obronność w stosunku do produktu krajowego brutto (PKB). Najnowsze dane, zawarte w oficjalnym raporcie NATO, "Wydatki na obronność państw NATO 2014-2025" pokazują, że w 2025 r. nasz kraj wyprzedził większość sojuszników, znacząco zwiększając nakłady na siły zbrojne.
Analizy wskazują, że Polska przeznacza obecnie więcej niż średni poziom wydatków obronnych NATO na modernizację armii i zdolności operacyjne, przewyższając wielu sojuszników i odgrywając kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w regionie.
Czym jest NATO i jakie ma cele?
North Atlantic Treaty Organization, czyli Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, to sojusz wojskowy, który powstał w 1949 r. na mocy Traktatu Waszyngtońskiego. Jego głównym celem jest tak naprawdę kolektywna obrona. Atak na jedno z państw członkowskich z założenia będzie traktowany jako atak na wszystkie, zgodnie z artykułem 5. traktatu.
ZOBACZ: Zmiany na szczycie NATO. Jednym z dowódców zostanie polski generał
NATO promuje także stabilność, współpracę militarną i interoperacyjność między siłami zbrojnymi członków. Liczy obecnie 32 państwa, a jego działania obejmują operacje obronne, misje pokojowe, ćwiczenia i rozwój zdolności obronnych w odpowiedzi na zagrożenia międzynarodowe.
Polska liderem wydatków obronnych
Według szacunków NATO Polska w 2025 r. przeznaczyła ok. 4,48 proc. PKB na obronność, co stanowi jeden z najwyższych udziałów wśród krajów NATO i wyprzedza jednocześnie większość państw sojuszniczych. To znacznie więcej niż standardowy cel Sojuszu ustalony jeszcze w 2014 r., który zakładał wydawanie minimum 2 proc. PKB na obronę.
ZOBACZ: Ukraina w NATO na horyzoncie? Zełenski: Spełniliśmy wszystkie wymogi
Po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego w Ukrainie wiele państw podniosło swoje wydatki, jednak to właśnie Polska utrzymuje jeden z wyższych nakładów na przestrzeni ostatnich trzech lat. Dla porównania:
- 2024 r. - 3,79 proc. PKB
- 2023 r. - 3,27 proc. PKB
Na 2026 r. planowane jest zwiększenie budżetu obronnego Polski nawet do 4,8 proc. PKB.
Dlaczego Polska tak dużo inwestuje w obronność?
Polska od początku wybuchu inwazji Rosji na Ukrainę aktywnie wspiera wschodniego sąsiada zarówno militarnie, jaki i finansowo, a to bezpośrednio wiąże się z rosnącymi wydatkami na obronność. Według oficjalnych danych opublikowanych 23 lutego 2025 r. przez Kancelarię Prezydenta, łączna wartość wsparcia (liczona jako udział w PKB i obejmująca pomoc dla Ukrainy oraz koszty związane z przyjęciem uchodźców) wyniosła 4,91 proc. PKB. Do końca 2025 r. wartość pomocy militarnej miała sięgnąć ok. 15 mld zł.
Polska przekazała m.in. ponad 350 czołgów, około tysiąc sztuk ciężkiego sprzętu, artylerię i sprzęt lotniczy, a także amunicję, paliwo oraz części zamienne. Łącznie na Ukrainę powędrowało 46 pakietów militarnych.
Zwiększenie wydatków na obronność pozwala załatać aktualne braki w sprzęcie, którym powinny dysponować siły zbrojne. W 2025 r., w ramach realizacji wcześniejszych umów, zakończono dostawy do Polski m.in.:
- 180 czołgów K2 Black Panther
- 212 haubic K9
Pełne i szczegółowe dane oczywiście nie są dostępne publicznie ze względów taktycznych. Polska kupuje również sprzęt dla żołnierzy, amunicję i inwestuje w kolejne systemy obrony przeciwlotniczej (np. Wisła czy Narew).
Bibliografia:
- NATO, Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2025), 2025.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej