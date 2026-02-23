Polska w czołówce NATO. Nasz kraj wyróżnia się na tle sojuszu

Analizy wskazują, że Polska przeznacza obecnie więcej niż średni poziom wydatków obronnych NATO na modernizację armii i zdolności operacyjne, przewyższając wielu sojuszników i odgrywając kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w regionie.

Czym jest NATO i jakie ma cele?

North Atlantic Treaty Organization, czyli Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, to sojusz wojskowy, który powstał w 1949 r. na mocy Traktatu Waszyngtońskiego. Jego głównym celem jest tak naprawdę kolektywna obrona. Atak na jedno z państw członkowskich z założenia będzie traktowany jako atak na wszystkie, zgodnie z artykułem 5. traktatu.

NATO promuje także stabilność, współpracę militarną i interoperacyjność między siłami zbrojnymi członków. Liczy obecnie 32 państwa, a jego działania obejmują operacje obronne, misje pokojowe, ćwiczenia i rozwój zdolności obronnych w odpowiedzi na zagrożenia międzynarodowe.

Polska liderem wydatków obronnych

Według szacunków NATO Polska w 2025 r. przeznaczyła ok. 4,48 proc. PKB na obronność, co stanowi jeden z najwyższych udziałów wśród krajów NATO i wyprzedza jednocześnie większość państw sojuszniczych. To znacznie więcej niż standardowy cel Sojuszu ustalony jeszcze w 2014 r., który zakładał wydawanie minimum 2 proc. PKB na obronę.

Po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego w Ukrainie wiele państw podniosło swoje wydatki, jednak to właśnie Polska utrzymuje jeden z wyższych nakładów na przestrzeni ostatnich trzech lat. Dla porównania:

2024 r. - 3,79 proc. PKB

2023 r. - 3,27 proc. PKB

Na 2026 r. planowane jest zwiększenie budżetu obronnego Polski nawet do 4,8 proc. PKB.

Dlaczego Polska tak dużo inwestuje w obronność?

Polska od początku wybuchu inwazji Rosji na Ukrainę aktywnie wspiera wschodniego sąsiada zarówno militarnie, jaki i finansowo, a to bezpośrednio wiąże się z rosnącymi wydatkami na obronność. Według oficjalnych danych opublikowanych 23 lutego 2025 r. przez Kancelarię Prezydenta, łączna wartość wsparcia (liczona jako udział w PKB i obejmująca pomoc dla Ukrainy oraz koszty związane z przyjęciem uchodźców) wyniosła 4,91 proc. PKB. Do końca 2025 r. wartość pomocy militarnej miała sięgnąć ok. 15 mld zł.

iStock Polska zwiększa wydatki na obronność, plasując się w czołówce krajów NATO

Polska przekazała m.in. ponad 350 czołgów, około tysiąc sztuk ciężkiego sprzętu, artylerię i sprzęt lotniczy, a także amunicję, paliwo oraz części zamienne. Łącznie na Ukrainę powędrowało 46 pakietów militarnych.

Zwiększenie wydatków na obronność pozwala załatać aktualne braki w sprzęcie, którym powinny dysponować siły zbrojne. W 2025 r., w ramach realizacji wcześniejszych umów, zakończono dostawy do Polski m.in.:

180 czołgów K2 Black Panther

212 haubic K9

Pełne i szczegółowe dane oczywiście nie są dostępne publicznie ze względów taktycznych. Polska kupuje również sprzęt dla żołnierzy, amunicję i inwestuje w kolejne systemy obrony przeciwlotniczej (np. Wisła czy Narew).

Polsat News Polska zwiększa wydatki na obronność, planując powiększenie armii do pół miliona żołnierzy

