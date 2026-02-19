We wrześniu 2022 roku Wołodymyr Zełenski złożył wniosek o przystąpienie Ukrainy do NATO. Miałoby się to wydarzyć w trybie przyspieszonym, aby podniosły się zdolności obronne wszystkich członków Sojuszu. Jak wówczas przekonywał, jego kraj "de facto już przeszedł" drogę, by stać się członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, a ponadto osiągnął wymagane przez NATO standardy.

ZOBACZ: Ukraina chce wstąpić do UE. Wiceprzewodnicząca KE komentuje. "Nie jesteśmy gotowi"

Natomiast teraz - w udzielonym w środę wywiadzie - prezydent Ukrainy powtórzył, że jego zdaniem zostały spełnione wszystkie wymogi, aby wniosek akcesyjny Ukrainy do Sojuszu został zaakceptowany. - Powiedzieliśmy już, że jesteśmy gotowi przystąpić do NATO i wzmocnić wszystkich sojuszników. Co jeszcze możemy zrobić? Nic. Teraz piłka jest po stronie naszych partnerów - tłumaczył.

Zełenski o dołączeniu Ukrainy do NATO: Zrobiliśmy już to, co musieliśmy

W styczniu przywódca Ukrainy ustalił nowe priorytety współpracy, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na rozpatrzenie wniosku. Wśród kwestii pierwszorzędnych znalazło się wtedy wzmocnienie obrony powietrznej, rozwój systemów Patriot, F-16 i HIMARS oraz wspólne działania na rzecz przewagi technologicznej.

ZOBACZ: Szczere wyznanie Zełenskiego: Uznali, że to najprostszy sposób, żeby się mnie pozbyć

Obecnie Zełenski wskazuje także, iż wojenne doświadczenie jego państwa powinno być postrzegane jako atut we współpracy z partnerami. - Ukraina dzieli się z partnerami unikalnym doświadczeniem bojowym, prawdziwymi danymi z pola walki i rozwiązaniami technologicznymi, które już działają - argumentuje.

Zełenski: Ukrainy w NATO nie popierają ani obecne, ani poprzednie władze USA

We wspomnianym wywiadzie ukraiński lider skomentował również stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec ukraińskich, prozachodnich dążeń. Jego zdaniem USA nie są przychylne dołączeniu Ukrainy do NATO. Z jego perspektywy, jak przyznał, ukraińskiego członkostwa w NATO nie popierała ani obecna, ani poprzednia administracja w Waszyngtonie.

ZOBACZ: Zełenski odpowiada na zaproszenie Trumpa. "Trudno sobie wyobrazić"

Prezydent Ukrainy nie wykluczał, że w przyszłości USA zmienią swoje stanowisko. Jak również podkreślił, w razie jakichkolwiek przyszłych rozmów amerykańsko-rosyjskich w sprawie dołączenia Ukrainy do NATO kwestia ta powinna zostać skonsultowana z wnioskodawcą.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

mar/wka / polsatnews.pl