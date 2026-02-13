Nietypowe odkrycie na granicy. Chciał przemycić suszone muchomory

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej (LUCS) na przejściu granicznym w Dorohusku skierowali do kontroli samochód ciężarowy. W środku zastali niecodzienny widok.

Jak czytamy w komunikacie Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z przedstawioną deklaracją w części ładunkowej miały znajdować się przesyłki pocztowe zawierające listy, ubrania oraz rzeczy osobiste.

"Samochód został prześwietlony skanerem RTG i w wyniku analizy stwierdzono anomalie w obrazie prześwietlonego towaru" - poinformowała KAS.

Próbował przemycić psychoaktywne grzyby. Paczka ważyła ponad 34 kg

Podczas szczegółowej kontroli funkcjonariusze znaleźli 4 pudła, w których znajdowały się suszone czerwone muchomory. Zatrzymany towar o wadze ponad 34 kg był nadany jako pocztowa przesyłka z Ukrainy, która miała trafić do Łotwy.

Kierowca pojazdu, obywatel Ukrainy, wraz z towarem został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w Dorohusku, którzy prowadzą dalsze czynności procesowe w sprawie.

"Straż Graniczna wszczęła przeciwko kierowcy postępowanie przygotowawcze w sprawie przewozu substancji psychoaktywnych (art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii)" - przekazała KAS. Mężczyźnie może grozić do 5 lat pozbawienia wolności.

Przemycane grzyby to muchomor czerwony "Amanita Muscaria". Prawdopodobnie zawierają związki psychoaktywne, które znajdują się w wykazie substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych wymienionych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 30 kwietnia 2025 roku.

