Podczas zeszłorocznych wyborów parlamentarnych Rob Jetten postawił na kampanię, z której wybrzmiewała obietnica zerwania z polityką poprzedniego rządu, zdominowanego przez nacjonalistę Geerta Wildersa.

Jetten, prowadząc do zwycięstwa postępową, proeuropejską partię D66, osiągnął duży sukces. W ciągu dwóch miesięcy wyprowadził na szczyt ugrupowanie, które zaczynało z piątej pozycji.

Najmłodszy premier w historii Holandii. 38-letni Rob Jetten na czele rządu

Przed najmłodszym w historii premierem Holandii stoi trudne zadanie. Jego mniejszościowa, centroprawicowa koalicja nie ma większości w niższej i wyższej izbie parlamentu. Ze względu na to Jetten będzie potrzebował poparcia opozycji, aby przeprowadzić wszystkie postulowane przez niego zmiany.

Jednym z celów premiera jest zwiększenie wydatków na obronność do 3,5 proc. PKB. Obecnie poziom holenderskiego PKB w tym zakresie wynosi 2 proc. Zmiana ma nastąpić do 2035 r. Większe kwoty przeznaczane na obronność mają zostać pokryte dzięki zmianom w polityce fiskalnej.

Wśród założeń koalicji wymienia się także ograniczenie zasiłków dla bezrobotnych, zwiększenie składek na opiekę zdrowotną oraz przyspieszenie podwyższania wieku emerytalnego wraz ze wzrostem średniej długości życia.

Jednym z tematów, które od dłuższego czasu dzielą holenderskich polityków, jest imigracja azylowa. W stosunku do tej kwestii, która doprowadziła już do upadku dwóch obozów rządzących, koalicja zapowiada rygorystyczne podejście.

Rob Jetten na czele rządu Holandii. Opozycja zapowiada sprzeciw wobec jego planów

Rob Jetten stoi przed trudnym zadaniem. Plany koalicji, które zakładają sfinansowanie historycznego wzrostu wydatków na obronę poprzez cięcia w wydatkach na opiekę społeczną i opiekę zdrowotną, są krytykowane przez prawicowe i lewicowe partie opozycyjne.

Lewicowy lider opozycji Jesse Klaver nazwał założenia nowego premiera "niesprawiedliwymi". Jak napisał w serwisie X, jego zdaniem "zwykli ludzie zapłacą setki euro więcej, podczas gdy od najbogatszych nie będzie się wymagać niczego więcej".

Z kolei nacjonalista Geert Wilders zapowiedział, że wyrazi sprzeciw wobec wszystkich inicjatyw Jettena. Wśród mniejszych partii również wybrzmiewają obawy wobec planów nowego szefa rządu.

