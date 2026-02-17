Tajemnicza eskadra F-16. Media: Piloci z USA i Holandii nad Kijowem

Według dziennikarzy eskadra miała powstać w ostatnich tygodniach w ścisłej tajemnicy. Formacja złożona z samolotów F-16 pilotowanych przez Ukraińców, Amerykanów i Holendrów ma strzec nieba nad Kijowem.

Ukraina. Media: Piloci z USA i Holandii strzegą nieba nad Kijowem

Piloci z USA - według doniesień - to weterani, którzy mają ogromne doświadczenie bojowe zebrane w Afganistanie. "Jeden z nich niedawno brał udział w operacjach na Bliskim Wschodzie, po czym dołączył do obrony Ukrainy" - podaje agencja Unian, powołująca się na Intelligence Online.

Z kolei holenderscy piloci mieli być szkoleni w elitarnych europejskich szkołach walki powietrznej specjalizujących się w nowoczesnych taktykach przechwytywania.

ZOBACZ: Ukraińcy nie wierzyli własnym oczom. F-16 zestrzelił drona nad ich głowami

"Weterani z Zachodu podpisali tymczasowe kontrakty z rotacjami na 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia -red.)" - czytamy.

Eskadra ma każdego dnia przechwytywać m.in. pociski manewrujące Kalibr, Ch-101 czy drony Geran.

Największą zaletą praca na zaawansowanych systemach

Unian podkreśla, że największą zaletą zagranicznych pilotów jest ich doświadczenie w pracy na zaawansowanym technologicznie sprzęcie. Wymieniono tutaj m.in. system obserwacyjno-celowniczy Sniper, który wykrywa i identyfikuje cele z dużych odległości oraz śledzi je w ciężkich warunkach atmosferycznych, również nocą.

Podkreślono, że zagraniczni koledzy pomagają Ukraińców przystosować się do pracy na zaawansowanych systemach.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni