Meksyk w ogniu. Płonące barykady, eksplozje i chaos na lotniskach
Śmierć lidera Kartelu Nowej Generacji z Jalisco rozpętała falę przemocy w kilku stanach Meksyku. Uzbrojeni napastnicy przejmują stacje paliw, podpalają cysterny i blokują autostrady. Władze zamykają szkoły oraz punkty usługowe oraz odwołują mecze piłkarskie. Dochodzi również do ataku paniki wśród turystów, co powoduje chaos na lotniskach.
Lider Kartelu Nowej Generacji z Jalisco (CJNG) zmarł w niedzielę w wyniku obrażeń odniesionych podczas operacji meksykańskich sił specjalnych w stanie Jalisco - poinformowało ministerstwo obrony. Niemal natychmiast po ogłoszeniu tej informacji w różnych częściach kraju rozpoczęły się brutalne działania odwetowe członków kartelu.
W kilku stanach - m.in. Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Sinaloa i Guerrero - podpalano samochody, blokowano autostrady, niszczono sklepy i banki. W popularnym kurorcie Puerto Vallarta turyści relacjonowali w mediach społecznościowych widok kłębów czarnego dymu unoszących się nad miastem.
Fala przemocy przetacza się przez Meksyk. Barykady z ognia i miasta jak wymarłe
Gubernator stanu Jalisco wezwał mieszkańców do pozostania w domach. Wstrzymano transport publiczny, zamknięto szkoły i wiele punktów usługowych. Miasta, które jeszcze dzień wcześniej tętniły życiem, na kilka godzin niemal opustoszały.
Jedno z nagrań krążących w serwisie X pokazuje, jak członkowie kartelu przejmują stację benzynową w Guadalajarze - bastionie CJNG. Uzbrojeni mężczyźni najpierw ewakuowali cywilów, a następnie celowo podpalili dystrybutory paliwa.
Na innym nagraniu widać porwanie cysterny z paliwem. Pojazd ustawiono w poprzek głównej arterii komunikacyjnej, blokując przejazd. Po oddaniu kluczyków kierowcy napastnicy oddali strzały w jego kierunku, a następnie ostrzelali samą cysternę. Tworzenie płonących barykad to znana taktyka karteli - ma utrudnić działania służbom bezpieczeństwa.
W popularnym kurorcie Puerto Vallarta turyści relacjonowali w mediach społecznościowych, że widzieli gęste kłęby czarnego dymu unoszących się nad miastem. Wielu z nich opisywało sytuację jako "wojnę na ulicach".
Chaos na lotniskach w Meksyku po śmierci El Mencho. Pasażerowie uciekali z krzykiem
W odpowiedzi na eskalację przemocy linie Air Canada, United Airlines, Aeromexico i American Airlines zawiesiły loty do regionu. Część podróżnych utknęła na lotniskach, gdzie musieli radzić sobie z ograniczonym dostępem do jedzenia.
W Guadalajarze na lotnisku wybuchła panika, po tym, jak pojawiły się doniesienia o uzbrojonych mężczyznach w jednym z terminali. Pasażerowie barykadowali się za stanowiskami odpraw, inni uciekali z bagażami w rękach. Władze lotniska zapewniały, że w terminalu nie doszło do bezpośrednich incydentów, a zamieszanie wynikało z "paniki wśród podróżnych".
Choć nie odnotowano ofiar wśród cywilów, chaos był ogromny. Wiele osób czeka na wznowienie lotów i przywrócenie pełnej kontroli nad sytuacją przez władze.
Mundial pod znakiem zapytania. W Meksyku odwoływane są mecze
W związku z napiętą sytuacją odwołano cztery mecze piłkarskie - dwa w najwyższej klasie rozgrywkowej oraz dwa drugoligowe. Bezterminowo przełożono m.in. spotkanie Querétaro - Juárez FC oraz mecz kobiecej ligi Chivas - América.
Reprezentacja Meksyku ma w najbliższych dniach rozegrać towarzyskie spotkanie z Islandią w Querétaro. Organizatorzy turniejów tenisowych w Acapulco i Méridzie zapowiedzieli jednak, że zawody rozpoczną się zgodnie z planem przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa.
Wydarzenia te rzucają cień na przygotowania do mistrzostw świata 2026. Guadalajara to jedno z miast gospodarzy mundialu 2026. Mecze mają odbywać się także w Monterrey oraz Mexico City. W Guadalajarze zaplanowano m.in. spotkania fazy grupowej, w tym starcia Urugwaju z Hiszpanią oraz Meksyku z Koreą Południową.
Choć oficjalnie organizatorzy zapewniają, że przygotowania przebiegają zgodnie z harmonogramem, obrazy płonących pojazdów i barykad rodzą pytania o bezpieczeństwo turnieju.
