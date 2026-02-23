Lider Kartelu Nowej Generacji z Jalisco (CJNG) zmarł w niedzielę w wyniku obrażeń odniesionych podczas operacji meksykańskich sił specjalnych w stanie Jalisco - poinformowało ministerstwo obrony. Niemal natychmiast po ogłoszeniu tej informacji w różnych częściach kraju rozpoczęły się brutalne działania odwetowe członków kartelu.

W kilku stanach - m.in. Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Sinaloa i Guerrero - podpalano samochody, blokowano autostrady, niszczono sklepy i banki. W popularnym kurorcie Puerto Vallarta turyści relacjonowali w mediach społecznościowych widok kłębów czarnego dymu unoszących się nad miastem.

Fala przemocy przetacza się przez Meksyk. Barykady z ognia i miasta jak wymarłe

Gubernator stanu Jalisco wezwał mieszkańców do pozostania w domach. Wstrzymano transport publiczny, zamknięto szkoły i wiele punktów usługowych. Miasta, które jeszcze dzień wcześniej tętniły życiem, na kilka godzin niemal opustoszały.

🇲🇽 Cartel set fire to a grocery store and caught shoppers off guard.



Preliminary information indicates that several people suffered smoke inhalation and one woman was taken to the hospital in a private vehicle. pic.twitter.com/fkyfuTCFNr — Megatron (@Megatron_ron) February 22, 2026

Jedno z nagrań krążących w serwisie X pokazuje, jak członkowie kartelu przejmują stację benzynową w Guadalajarze - bastionie CJNG. Uzbrojeni mężczyźni najpierw ewakuowali cywilów, a następnie celowo podpalili dystrybutory paliwa.

🇲🇽 This is how sicarios from the CJNG burn down a gas station in Guadalajara, using long weapons, in retaliation for the killing of their leader “El Mencho”.



pic.twitter.com/TpH1L2yPr4 — Megatron (@Megatron_ron) February 22, 2026

Na innym nagraniu widać porwanie cysterny z paliwem. Pojazd ustawiono w poprzek głównej arterii komunikacyjnej, blokując przejazd. Po oddaniu kluczyków kierowcy napastnicy oddali strzały w jego kierunku, a następnie ostrzelali samą cysternę. Tworzenie płonących barykad to znana taktyka karteli - ma utrudnić działania służbom bezpieczeństwa.

Mexico: CJNG cartel gunmen attacked the Ixtapa prison in Puerto Vallarta, reportedly triggering a prison break.



A second video shows a shopping mall parking lot in Puerto Vallarta set on fire by the attackers. pic.twitter.com/OkUOdFTJAs — Clash Report (@clashreport) February 22, 2026

W popularnym kurorcie Puerto Vallarta turyści relacjonowali w mediach społecznościowych, że widzieli gęste kłęby czarnego dymu unoszących się nad miastem. Wielu z nich opisywało sytuację jako "wojnę na ulicach".

Chaos na lotniskach w Meksyku po śmierci El Mencho. Pasażerowie uciekali z krzykiem

W odpowiedzi na eskalację przemocy linie Air Canada, United Airlines, Aeromexico i American Airlines zawiesiły loty do regionu. Część podróżnych utknęła na lotniskach, gdzie musieli radzić sobie z ograniczonym dostępem do jedzenia.

ZOBACZ: Zamieszki w Meksyku po śmierci El Mencho. Polska ambasada wydała ostrzeżenie

W Guadalajarze na lotnisku wybuchła panika, po tym, jak pojawiły się doniesienia o uzbrojonych mężczyznach w jednym z terminali. Pasażerowie barykadowali się za stanowiskami odpraw, inni uciekali z bagażami w rękach. Władze lotniska zapewniały, że w terminalu nie doszło do bezpośrednich incydentów, a zamieszanie wynikało z "paniki wśród podróżnych".

🚨🇲🇽 Chaos at Guadalajara International Airport: Videos show employees sprinting for cover as reports spread of armed men inside the terminal.



This follows CJNG's cartel meltdown, retaliating hard after rumors of federal ops targeting their leader "El Mencho."



Mexico needs to… https://t.co/fNEsPI7Kdr pic.twitter.com/NDJo5REZnf — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 22, 2026

Choć nie odnotowano ofiar wśród cywilów, chaos był ogromny. Wiele osób czeka na wznowienie lotów i przywrócenie pełnej kontroli nad sytuacją przez władze.

Mundial pod znakiem zapytania. W Meksyku odwoływane są mecze

W związku z napiętą sytuacją odwołano cztery mecze piłkarskie - dwa w najwyższej klasie rozgrywkowej oraz dwa drugoligowe. Bezterminowo przełożono m.in. spotkanie Querétaro - Juárez FC oraz mecz kobiecej ligi Chivas - América.

Reprezentacja Meksyku ma w najbliższych dniach rozegrać towarzyskie spotkanie z Islandią w Querétaro. Organizatorzy turniejów tenisowych w Acapulco i Méridzie zapowiedzieli jednak, że zawody rozpoczną się zgodnie z planem przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa.

ZOBACZ: Atak na hiszpańskich kibiców w Polsce. Wśród zatrzymanych funkcjonariuszka SW

Wydarzenia te rzucają cień na przygotowania do mistrzostw świata 2026. Guadalajara to jedno z miast gospodarzy mundialu 2026. Mecze mają odbywać się także w Monterrey oraz Mexico City. W Guadalajarze zaplanowano m.in. spotkania fazy grupowej, w tym starcia Urugwaju z Hiszpanią oraz Meksyku z Koreą Południową.

Choć oficjalnie organizatorzy zapewniają, że przygotowania przebiegają zgodnie z harmonogramem, obrazy płonących pojazdów i barykad rodzą pytania o bezpieczeństwo turnieju.

