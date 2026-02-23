W wyniku działań meksykańskich sił bezpieczeństwa zginął baron narkotykowy Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako El Mencho. Mężczyzna był uznawany za najbardziej poszukiwanego przestępcę w kraju.

El Mencho kierował jedną z najpotężniejszych i najbardziej brutalnych grup przestępczych w Meksyku - kartelem CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generacion). Następstwem operacji służb był wybuch zamieszek, podczas których dochodzi do licznych aktów przemocy, w tym blokad dróg oraz podpaleń sklepów, banków i samochodów.

Zamieszki w Meksyku. Rzecznik MSZ przypomina o rejestracji w Odyseuszu

22 lutego polska ambasada wystosowała ostrzeżenie skierowane do przebywających na miejscu Polaków. Rozwój wydarzeń jest stale monitorowany przez polskich przedstawicieli w Meksyku.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że odradza wszelkie podróże, które nie są konieczne. Dodał także, że zalecane jest ścisłe stosowanie się do komunikatów lokalnych władz.

Jak powiedział rzecznik, 22 lutego około 400 Polaków przebywających w Meksyku było zarejestrowanych w systemie Odyseusz. Poinformował, że obecnie liczba wzrosła do 448 osób. - Zachęcamy wszystkich przebywających na miejscu do rejestracji w systemie Odyseusz, co ułatwia kontakt w sytuacjach nadzwyczajnych - podkreślił Wewiór.

Zamieszki po śmierci El Mencho. Meksykańskie media informują o podpaleniach

Centrum zamieszek ulokowało się przede wszystkim na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Nie są to rejony często odwiedzane przez polskich turystów. Jednak niebezpiecznie jest również w stanie Quintana Roo, który jest bardziej popularny wśród odwiedzających. 22 lutego podpalono tam co najmniej 11 samochodów.

Na drodze między Cancun a Meridą uzbrojone grupy miały zmuszać kierowców do opuszczania swoich samochodów, aby następnie je podpalać, o czym informowały lokalne media. W okolicach Playa del Carmen, Tulum i wyspy Cozumel także odnotowywano podpalenia.

Jedna z meksykańskich gazet, "Milenio", ostrzegła przed dezinformacją i treściami generowanymi przez sztuczną inteligencję. Za przykład podano pojawiające się fałszywe przekazy o przejęciu przez kartel lotniska w Guadalajarze czy podpaleniu samolotu.

