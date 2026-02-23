Marcin Kierwiński przypomniał podczas konferencji w KPRM, że chodzi o 2022 rok, kiedy w związku z potrzebą dostarczenia węgla gospodarstwom indywidualnym zapadły dwie decyzje ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, aby kupić ten węgiel.

Afera węglowa. Kierwński: Nie spełniał norm, znajdziemy odpowiedzialnych

Szef MSWiA dodał, że 54 proc. kupionego wtedy węgla pochodziło z Kazachstanu, 31 proc. z Kolumbii, a 14 proc. z Australii. – Łącznie na te 750 tys. ton węgla wydatkowane jest ponad 1,3 mld zł. Tylko jest jeden zasadniczy problem. Ten węgiel nie spełniał norm – podkreślił Kierwiński.

Kierwiński dodał, że wiedziano o tym, jednak - jak ocenił - "za rządów PIS-u nie było odpowiedzialnych". - Ale my tych odpowiedzialnych znajdziemy - zapowiedział.

Przekazał również, że zawiadomienie jeszcze w poniedziałek będzie uzupełnione o inne osoby, które mogły być zaangażowane w ten proceder.

Kierwiński o stracie dla budżetu państwa. Podał kwotę

Jak mówił Kierwiński, w grudniu 2025 r. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zdecydowała się przeanalizować zdolności do użytkowania zalegającego w magazynach węgla przez polskie przedsiębiorstwa i odbiorców indywidualnych.

– Okazało się, że prawie 40 proc. tego węgla to jest miał, niespełniający żadnych warunków specyfikacji – powiedział szef MSWiA.

Powołując się na ekspertów, przekazał, że po sprzedaży węgla uda się odzyskać jedynie 300 mln zł wydanej na węgiel kwoty.

– Prawie miliard złotych może być bezpowrotną stratą budżetu państwa – ocenił Kierwiński.

