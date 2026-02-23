"Już rozpoczął III wojnę światową". Zełenski wezwał kraje Zachodu do wsparcia
- Władimir Putin już rozpoczął III wojnę światową - powiedział w rozmowie z BBC Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy wezwał kraje sojusznicze do skupienia się na powstrzymywaniu Rosji, a nie na próbach dogadywania się z rosyjskim przywódcą. Zełenski odrzucił też propozycje ustępstw terytorialnych w zamian za tymczasowe zawieszenie broni.
"Moim zdaniem oni (Zachód - red.) powinni powstrzymywać Rosjan, a nie próbować im dogodzić, bo Rosjanie i tak będą kłamać. Dbają wyłącznie o siebie i o własne interesy" – stwierdził w rozmowie ukraiński prezydent.
Zełenski uważa, że Putin faktycznie rozpoczął już III wojnę światową. "Uważałem i nadal uważam, że Putin już rozpoczął tę wojnę. I my powstrzymujemy go przed szerszą, pełnowymiarową III wojną światową. Dziś jesteśmy forpocztą i powstrzymujemy Putina" – oświadczył.
Zełenski o III wojnie światowej. Odrzucił ustępstwa
Prezydent Ukrainy odrzucił propozycje ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji w zamian za tymczasowe zawieszenie broni. Wyjaśnił, że wycofanie się z pozostałych terytoriów obwodu donieckiego doprowadzi do rozłamu w ukraińskim społeczeństwie i pozostawi setki tysięcy ludzi bez pomocy.
Zełenski podkreślił, że Ukraina liczy na długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA, które powinny zostać zatwierdzone na poziomie Kongresu, a nie zależeć wyłącznie od osobistego stanowiska konkretnego prezydenta.
- Nie chodzi tylko o prezydenta Trumpa, mówimy o Ameryce. Wszyscy jesteśmy prezydentami na odpowiednią kadencję. Chcemy na przykład gwarancji na 30 lat. Elity polityczne się zmienią, przywódcy się zmienią - argumentował Zełenski.
