"Moim zdaniem oni (Zachód - red.) powinni powstrzymywać Rosjan, a nie próbować im dogodzić, bo Rosjanie i tak będą kłamać. Dbają wyłącznie o siebie i o własne interesy" – stwierdził w rozmowie ukraiński prezydent.

Zełenski uważa, że Putin faktycznie rozpoczął już III wojnę światową. "Uważałem i nadal uważam, że Putin już rozpoczął tę wojnę. I my powstrzymujemy go przed szerszą, pełnowymiarową III wojną światową. Dziś jesteśmy forpocztą i powstrzymujemy Putina" – oświadczył.

Zełenski o III wojnie światowej. Odrzucił ustępstwa

Prezydent Ukrainy odrzucił propozycje ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji w zamian za tymczasowe zawieszenie broni. Wyjaśnił, że wycofanie się z pozostałych terytoriów obwodu donieckiego doprowadzi do rozłamu w ukraińskim społeczeństwie i pozostawi setki tysięcy ludzi bez pomocy.

Zełenski podkreślił, że Ukraina liczy na długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA, które powinny zostać zatwierdzone na poziomie Kongresu, a nie zależeć wyłącznie od osobistego stanowiska konkretnego prezydenta.

- Nie chodzi tylko o prezydenta Trumpa, mówimy o Ameryce. Wszyscy jesteśmy prezydentami na odpowiednią kadencję. Chcemy na przykład gwarancji na 30 lat. Elity polityczne się zmienią, przywódcy się zmienią - argumentował Zełenski.

